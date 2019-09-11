Футбол
Sport.ruДжикия и Зобнин вернулись в расположение «Спартака»
Футболисты народной команды Джикия и Зобнин, которые ещё вчера находились в лагере национальной команды, вернульс в расположение клуба. Также на базу вернулись и игрок молодёжной сборной России Николай Рассказов и Наиль Умяров.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
Политика
Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 10:17
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Шоу-бизнес
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре
ФАН вчера в 02:03
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости 06:29
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Происшествия
Грег Вайнер о том, как трагедия 9/11 сняла разногласия России и Америки
Жертвами самого страшного теракта в истории современной Америки стали почти 3000 человек.
Газета.Ru 07:34
Наука
Электрический угорь был тремя разными видами
Американские ученые сравнили полученные от молекулярного и морфологического анализов электрических угрей данные и выяснили, что три разных вида, а не один, как считалось ранее.
МедиаПоток 05:31
Политика
Госдума одобрила расширение полномочий полиции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает силовикам сбивать дроны.
Lenta.ru 10:01
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов пытается продать дом за счет имени Ольги Бузовой
Известный футболист Дмитрий Тарасов обратился в риелторскую компанию, чтобы продать свой дом в Подмосковье.
ГлобалМСК.ру 09:33
Политика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Авто
Brabus представил доработанный Mercedes G-Class во Франкфурте
Новый эксклюзивный внедорожный от Brabus построен на базе новейшего Mercedes-Benz G-класса и получил название Adventure.
SpeedMe 08:01
Гаджеты
Apple показала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Технологический гигант Apple представил на своей ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Калифорнии свои новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Афиша Daily вчера в 14:48
Футбол
Антонио Конте стал самым высокооплачиваемым тренером Серии А
Bookmaker-ratings.ru 07:47
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова: «Муж не разрешит мне больше делать такие фото»
41-летняя телеведущая опубликовала голый снимок на коне Анфиса Чехова решила порадовать свою интернет-аудиторию откровенным фото.
WomanHit.ru 08:57
Финансы
Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК 09:02
Происшествия
Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП
Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Космос
Три спутника ГЛОНАСС перестали работать
В настоящее время только 21 космический аппарат (КА) глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС используется по целевому назначению, тогда как для полного покрытия планеты необходимо 24 действующих спутника.
Lenta.ru вчера в 11:31
Здоровье
Названы самые неэффективные при лечении ОРВИ продукты
Слово и Дело 04:09
Баскетбол
На чемпионате мира по баскетболу определились все полуфиналисты
Сборная Австралии завоевала последнюю путевку в полуфинал мужского чемпионата мира по баскетболу, победив команду Чехии со счетом 82:70.
РБК 11:01
Энергетика
Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен
Медведев предупредил нефтяников о расплате за завышение цен В 2020 г. формула компенсации изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой, которая индексируется на инфляцию.
Вести.Финанс 09:17
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика
Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Известия 03:48
Политика
Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить
Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:51
Происшествия
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57