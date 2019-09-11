Футбол

Sport.ruSport.ruДжикия и Зобнин вернулись в расположение «Спартака»

Спартак — Урал
14 сентября
в 09:30
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
2 фото
Футболисты народной команды Джикия и Зобнин, которые ещё вчера находились в лагере национальной команды, вернульс в расположение клуба. Также на базу вернулись и игрок молодёжной сборной России Николай Рассказов и Наиль Умяров.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Джикия и Зобнин вернулись в расположение «Спартака» и провели тренировку

Спорт-Экспресс10:18

Джикия и Зобнин вернулись в расположение «Спартака» и провели тренировку

Чемпионат10:49

Джикия и Зобнин приступили к тренировкам со «Спартаком»

Sport24.ru10:14

Джикия и Зобнин вернулись в расположение «Спартака»

Sport.ru11:13

Джикия и Зобнин присоединились к «Спартаку» после матчей за сборную

Sportbox.RU10:28

Зобнин и Джикия вернулись из сборной России в расположение «Спартака»

Soccer.ru11:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
Политика

Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17

Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 10:17
Шоу-бизнес

Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 10:19
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Шоу-бизнес

Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре

ФАН вчера в 02:03
Экономика

В правительство внесли план действий по стимулированию экономики

Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости 06:29
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова

Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Происшествия

Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры

Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Происшествия

Грег Вайнер о том, как трагедия 9/11 сняла разногласия России и Америки

Жертвами самого страшного теракта в истории современной Америки стали почти 3000 человек.
Газета.Ru 07:34
Наука

Электрический угорь был тремя разными видами

Американские ученые сравнили полученные от молекулярного и морфологического анализов электрических угрей данные и выяснили, что три разных вида, а не один, как считалось ранее.
МедиаПоток 05:31
Политика

Госдума одобрила расширение полномочий полиции

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает силовикам сбивать дроны.
Lenta.ru 10:01
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов пытается продать дом за счет имени Ольги Бузовой

Известный футболист Дмитрий Тарасов обратился в риелторскую компанию, чтобы продать свой дом в Подмосковье.
ГлобалМСК.ру 09:33
Политика

В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL

В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Авто

Brabus представил доработанный Mercedes G-Class во Франкфурте

Новый эксклюзивный внедорожный от Brabus построен на базе новейшего Mercedes-Benz G-класса и получил название Adventure.
SpeedMe 08:01
Гаджеты

Apple показала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Технологический гигант Apple представил на своей ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Калифорнии свои новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Афиша Daily вчера в 14:48
Футбол

Антонио Конте стал самым высокооплачиваемым тренером Серии А

Bookmaker-ratings.ru 07:47
Космос

Робота «Федора» больше не отправят в космос

Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Общество

Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова: «Муж не разрешит мне больше делать такие фото»

41-летняя телеведущая опубликовала голый снимок на коне Анфиса Чехова решила порадовать свою интернет-аудиторию откровенным фото.
WomanHit.ru 08:57
Финансы

Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже

Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК 09:02
Происшествия

Актер из «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок разбился в ДТП

Актер Марк Горонок попал в серьезное ДТП в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета "Московский комсомолец".
РИА Новости 09:53
Космос

Три спутника ГЛОНАСС перестали работать

В настоящее время только 21 космический аппарат (КА) глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС используется по целевому назначению, тогда как для полного покрытия планеты необходимо 24 действующих спутника.
Lenta.ru вчера в 11:31
Здоровье

Названы самые неэффективные при лечении ОРВИ продукты

Слово и Дело 04:09
Баскетбол

На чемпионате мира по баскетболу определились все полуфиналисты

Сборная Австралии завоевала последнюю путевку в полуфинал мужского чемпионата мира по баскетболу, победив команду Чехии со счетом 82:70.
РБК 11:01
Энергетика

Нефтяники получили 140 млрд рублей из бюджета для сдерживания цен

Медведев предупредил нефтяников о расплате за завышение цен В 2020 г. формула компенсации изменится: государство будет возвращать нефтяникам 68% и 65% разницы между экспортной и фиксированной ценой, которая индексируется на инфляцию.
Вести.Финанс 09:17
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Политика

Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Известия 03:48
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Политика

Получение гражданства для выпускников российских вузов могут упростить

Власти России готовят законопроект, чтобы выпускники-иностранцы ведущих российских вузов получали гражданство в упрощенном режиме, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:51
Происшествия

СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России

Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Георгий Тамазович Джикия
Российский футболист
Российский футболист, защитник и капитан московского «Спартака», игрок сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник и вице-капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года. Заслуженный мастер спорта России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное