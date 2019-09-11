Футболисты народной команды Джикия и Зобнин, которые ещё вчера находились в лагере национальной команды, вернульс в расположение клуба. Также на базу вернулись и игрок молодёжной сборной России Николай Рассказов и Наиль Умяров.

Джикия и Зобнин вернулись в расположение «Спартака»

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