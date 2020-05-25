Коронавирус
Vprognoze.ruДжикия и братья Миранчуки оказали помощь больницам Дагестана
Как сообщается в официальном «Твиттере» сборной России футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения. В Дагестане на данный момент одна из самых неблагоприятных обстановка в России.
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Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус
Как сообщили в Роспотребнадзоре, страх и дезинформация привели к появлению мифа о том, что спиртное может убить коронавирус.
RuNews24.ru вчера в 23:14
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов.
9111.ru вчера в 07:53
Общество
Названы возможные сроки начала вакцинации от коронавируса в России
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России в начале осени.
Известия 04:33
Общество
10 000 рублей на ребёнка: выплаты пойдут со Дня защиты детей
В Пенсионном фонде России напомнили, что семьям с детьми с 1 июня будет оказана единовременная материальная поддержка в размере 10 000 рублей, однако при назначении выплат будет учитываться возраст ребёнка.
Ветеранские вести вчера в 21:34
Происшествия
В Пермском крае выявлено 43 новых случая коронавируса за сутки
Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеванию коронавирусом. За сутки в Пермском крае зафиксировано 43 случая, как и накануне.
Business Class (Пермь) 04:05
Общество
В Тульской области подтверждено 111 случаев коронавируса
Сегодня, 25 мая, коронавирусом в Тульской области заболели еще 111 жителей региона.
Первый Тульский 03:46
Происшествия
Пожар в больнице в Приморье локализовали
ТАСС вчера в 20:19
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Космос
Радиотелескоп в КЧР помог выяснить, где рождаются нейтрино высоких энергий
Многолетние наблюдения на радиотелескопе РАТАН-600 в Карачаево-Черкесии помогли московским учёным выяснить, где рождаются нейтрино высоких энергий.
Аргументы и Факты - Ставрополь 23 мая в 04:03
Происшествия
На юге Волгограда из-за ДТП встали городские автобусы
Остров Свободы (Os34.ru) 02:36
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 23 мая в 09:58
Здоровье
На Кубани выявили 90 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки выявили 90 новых случаев коронавирусной инфекции.
Деловая газета. Юг 03:55
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 23 мая в 06:36
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Происшествия
Москвич получил срок за попытку выкупить икру у ФСБ
Российская газета 04:37
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Общество
Всероссийский последний звонок проведут онлайн
Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 23 мая в 05:56
Происшествия
В Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56
Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
ТАСС вчера в 22:53
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Происшествия
Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
РИА Новости вчера в 08:26
Общество
За сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса
В России выявлено 8946 новых случаев коронавируса, передает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Вести Подмосковья 03:50
Здоровье
В России число смертей от коронавируса достигло недельного минимума
Общее число умерших от коронавируса достигло 3633. Больше всего летальных случаев за сутки было зафиксировано в Москве - 41.
РБК 03:41
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за связь со школьником
"Приговором Кировского районного суда Астрахани местной жительнице назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:38
Общество
Операторы заявили о риске банкротств из-за бесплатного доступа к значимым сайтам
Региональные операторы связи могут столкнуться с риском банкротства, а также снижением качества услуг в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам.
Коммерсантъ 04:28
Общество
В Гидрометцентре назвали сроки возвращения майской погоды в Россию
Теплая погода, характерная для мая, вернется в европейскую часть России в середине этой недели.
Известия 02:19
Общество
В США предупредили о росте агрессии крыс в условиях пандемии
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупредил об увеличении активности грызунов, чье поведение стало более агрессивным в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости 04:02
Армия и оружие
Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников
Спорная ситуация возникла на территории Ладакх. В результате инцидента индийских пограничников задержали китайские военные.
ИнфоСМИ вчера в 05:32