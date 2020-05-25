Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruДжикия и братья Миранчуки оказали помощь больницам Дагестана

Как сообщается в официальном «Твиттере» сборной России футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения. В Дагестане на данный момент одна из самых неблагоприятных обстановка в России.
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Джикия и братья Миранчуки помогли больницам Дагестана

Metaratings04:05

Братья Миранчуки и Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана

Sport24.ru02:08

Братья Миранчуки и Джикия закупили оборудование для больниц Дагестана

Sports.ru03:21

Братья Миранчуки и Джикия помогли дагестанским больницам

Матч ТВ02:28

Джикия и братья Миранчуки помогли больницам в Дагестане

РИА Новости02:13

Джикия и братья Миранчуки помогли больницам в Дагестане

Чемпионат03:32

Братья Миранчуки и Джикия помогли больницам в Дагестане

Спорт-Экспресс02:06
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Культура

Pixar выпустила первый мультфильм с главными героями-геями

Дождь 04:44
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии алкоголя на коронавирус

Как сообщили в Роспотребнадзоре, страх и дезинформация привели к появлению мифа о том, что спиртное может убить коронавирус.
RuNews24.ru вчера в 23:14
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Общество

Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок

REGNUM 02:16
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Здоровье

У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы

Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов.
9111.ru вчера в 07:53
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Общество

Названы возможные сроки начала вакцинации от коронавируса в России

Массовая вакцинация от коронавируса может начаться в России в начале осени.
Известия 04:33
Общество

10 000 рублей на ребёнка: выплаты пойдут со Дня защиты детей

В Пенсионном фонде России напомнили, что семьям с детьми с 1 июня будет оказана единовременная материальная поддержка в размере 10 000 рублей, однако при назначении выплат будет учитываться возраст ребёнка.
Ветеранские вести вчера в 21:34
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Происшествия

В Пермском крае выявлено 43 новых случая коронавируса за сутки

Роспотребнадзор опубликовал данные по заболеванию коронавирусом. За сутки в Пермском крае зафиксировано 43 случая, как и накануне.
Business Class (Пермь) 04:05
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Общество

В Тульской области подтверждено 111 случаев коронавируса

Сегодня, 25 мая, коронавирусом в Тульской области заболели еще 111 жителей региона.
Первый Тульский 03:46
482
Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Ведомости 00:38
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Происшествия

Пожар в больнице в Приморье локализовали

ТАСС вчера в 20:19
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
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Космос

Радиотелескоп в КЧР помог выяснить, где рождаются нейтрино высоких энергий

Многолетние наблюдения на радиотелескопе РАТАН-600 в Карачаево-Черкесии помогли московским учёным выяснить, где рождаются нейтрино высоких энергий.
Аргументы и Факты - Ставрополь 23 мая в 04:03
Происшествия

На юге Волгограда из-за ДТП встали городские автобусы

Остров Свободы (Os34.ru) 02:36
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm 23 мая в 09:58
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Здоровье

На Кубани выявили 90 новых случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки выявили 90 новых случаев коронавирусной инфекции.
Деловая газета. Юг 03:55
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Общество

Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми

Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ 23 мая в 06:36
274
Общество

В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России

Российская газета 02:57
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Происшествия

Москвич получил срок за попытку выкупить икру у ФСБ

Российская газета 04:37
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн

Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru 23 мая в 05:56
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Происшествия

В Приангарье число вахтовиков с коронавирусом увеличилось на 56

Число заразившихся новым коронавирусом вахтовиков в Иркутской области за сутки увеличилось на 56 и достигло 512, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб по недопущению распространения инфекции.
ТАСС вчера в 22:53
20
Общество

Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье

В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
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Происшествия

Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии

Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
РИА Новости вчера в 08:26
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Общество

За сутки в России выявлено 8946 новых случаев коронавируса

В России выявлено 8946 новых случаев коронавируса, передает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Вести Подмосковья 03:50
Здоровье

В России число смертей от коронавируса достигло недельного минимума

Общее число умерших от коронавируса достигло 3633. Больше всего летальных случаев за сутки было зафиксировано в Москве - 41.
РБК 03:41
Происшествия

В Астрахани учительница получила условный срок за связь со школьником

"Приговором Кировского районного суда Астрахани местной жительнице назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на пять лет", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:38
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Общество

Операторы заявили о риске банкротств из-за бесплатного доступа к значимым сайтам

Региональные операторы связи могут столкнуться с риском банкротства, а также снижением качества услуг в случае принятия законопроекта о бесплатном доступе к социально значимым ресурсам.
Коммерсантъ 04:28
Общество

В Гидрометцентре назвали сроки возвращения майской погоды в Россию

Теплая погода, характерная для мая, вернется в европейскую часть России в середине этой недели.
Известия 02:19
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Общество

В США предупредили о росте агрессии крыс в условиях пандемии

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупредил об увеличении активности грызунов, чье поведение стало более агрессивным в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
РИА Новости 04:02
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Армия и оружие

Китайские военные обезоружили и задержали индийских пограничников

Спорная ситуация возникла на территории Ладакх. В результате инцидента индийских пограничников задержали китайские военные.
ИнфоСМИ вчера в 05:32
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Локомотива» и сборной России. Чемпион России в сезоне 2017/2018, обладатель суперкубка России 2019, трёхкратный обладатель Кубка России. Участник чемпионата мира по футболу 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Брат-близнец футболиста Антона Миранчука.
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