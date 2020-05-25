Коронавирус
MetaratingsДжикия и братья Миранчуки помогли больницам Дагестана
Футболисты сборной России закупили необходимое оборудование и передали медицинским учреждениям в населенных пунктах республики, сообщает твиттер сборной России по футболу.
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Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Общество
В России с 1 июня начнут снимать ограничения с туризма
С 1 июня в России начнет восстанавливаться работа внутренних туристических объектов.
BFM.ru 10:34
Армия и оружие
В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек
Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.
Pravda.Ru 08:36
Наука
Ученые в Ухане намерены продолжать изучение вирусов
С начала вспышки коронавируса COVID-19 в Ухане в конце декабря прошлого года в СМИ и в интернете неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии.
РИА Новости 08:15
Общество
Волонтеры смогут посещать приюты в Москве с 26 мая
Известия 09:37
Происшествия
В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая
В Петербурге скончалась 30-летняя местная жительница, к которой не приехала скорая помощь. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Что происходит 23 мая в 08:06
Политика
На Украине сочли возможным «выбить» Россию из проектов США по космосу
Украина могла бы «выбить» российские компании из американских космических проектов, если страна начнет производить ракетные двигатели первой ступени.
РБК 10:54
Футбол
«Долгопрудный» и «Олимп» объединились в один футбольный клуб
Подмосковные команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Долгопрудный» и химкинский «Олимп» объединились в один клуб.
News.ru 06:29
Происшествия
У бывшего замглавы Калининского района проходит обыск
В понедельник, 25 мая, у бывшего замглавы администрации Калининского района Петербурга Романа Сапижака проходят обыски.
Peterburg2.ru 09:49
Общество
Песков выписался из больницы после лечения от коронавируса
РИА Новости 10:38
Происшествия
В Екатеринбурге от последствий урагана погиб человек
Екатеринбург, 25 мая 2020, 17:49 — REGNUM В Екатеринбурге скончался крановщик после падения строительного крана из-за урагана.
REGNUM 10:49
Экономика
Сбербанк вошел в мировой топ-10 по доходности для акционеров
В рейтинге BCG первое место заняла американская технологическая компания Nvidia, средняя совокупная доходность которой, по методологии BCG, составила 64,8% за пять лет.
РБК вчера в 17:01
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Армия и оружие
В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии
Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну.
Газета.Ru 09:50
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей девочки
РИА Новости 08:47
Здоровье
В Роспотребнадзоре предупредили о росте смертей от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» предупредила россиян о росте смертности от COVID-19, который неминуемо последует за пиком распространения инфекции.
Городовой 09:08
Политика
Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
REGNUM вчера в 13:19
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров
РИА Новости 04:37
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото со второй женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Общество
Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом
Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики.
Lenta.ru вчера в 23:30
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах
Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11