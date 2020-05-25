Футболисты сборной России закупили необходимое оборудование и передали медицинским учреждениям в населенных пунктах республики, сообщает твиттер сборной России по футболу.

Армия и оружие В ДНР объяснили подавление украинских огневых точек Подавление огневых точек украинской армии направлено на обеспечение безопасности граждан ДНР и имеет сдерживающий характер.

Наука Ученые в Ухане намерены продолжать изучение вирусов С начала вспышки коронавируса COVID-19 в Ухане в конце декабря прошлого года в СМИ и в интернете неоднократно появлялись различные версии, что новый вирус мог "утечь" из лаборатории Уханьского института вирусологии. 11

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Армия и оружие В ПНС заявили об отъезде наемников ЧВК «Вагнер» с запада Ливии Зону боевых действий на западе Ливии покинули более 1,5 тыс. наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на представителя штаба командования правительственных сил ПНС Ливии, полковника Мухаммеда Кунуну. 694

Общество Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате. 5

Здоровье В Роспотребнадзоре предупредили о росте смертей от коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» предупредила россиян о росте смертности от COVID-19, который неминуемо последует за пиком распространения инфекции. 58

Политика Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов. 32

Общество В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. 1,6K

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Происшествия Арестованных генералов МВД уволили со службы Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам. 18

Общество Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе. 1,2K

Общество Доказан хороший способ предотвратить заражение коронавирусом Ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании доказали, что частое мытье рук действительно связано с меньшим риском заразиться коронавирусом и является хорошим способом профилактики. 58