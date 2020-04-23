Коронавирус
RT на русскомДжикия назвал Кокорина самым сложным соперником в РПЛ
Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, против кого ему было тяжелее всего играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 16:32, Ашберн
Происшествия
Экс-депутата Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
Как сообщил "Коммерсантъ" следствие намерено предъявить обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Piter.tv 09:10
Игры
Исходный код CS:GO попал в открытый доступ
Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.
Чемпионат вчера в 21:02
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Общество
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
Общество
Меркель оценила ситуацию с коронавирусом в Германии
Германия находится в начале периода пандемии коронавируса, заявила канцлер страны Ангела Меркель в ходе своего выступления в Бундестаге.
Rambler News Service 04:31
Технологии
«ВКонтакте» объединят с госплатформой для дистанционного обучения
Как сообщает издание "КомерсантЪ" со ссылкой на Сергея Кравцова, главу Минпросвещения, в соцсети даже появится раздел с образовательной информацией, одобренной государством.
RuNews24.ru 05:27
Армия и оружие
В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57
The National Interest рассказал, почему Индия отказалась от сделки с Россией. В США назвали истинную причину отказа Индии от Су-57.
Piter.tv 05:04
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число вылечившихся от коронавируса
В Италии число вылечившихся от коронавируса возросло на 3 тыс. человек за стуки.
РБК 16:11
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня 03:01
Футбол
«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции
Официальный Twitter петербургского «Зенита» пошутил о расположении команд в таблице РПЛ и призвал соблюдать дистанцию.
Нева Спорт 14:02
Общество
Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
В 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.
Коммерсантъ 13:16
Общество
Россияне сократили траты на 90% товаров и услуг
Компания BCG и холдинг "Ромир" провели исследование потребительского рынка России и выяснили, что в связи с распространение коронавируса, россияне сократили траты почти на 90% товаров и услуг.
Капитал страны 03:30
Наука
Ученые выяснили, как у птиц развивался мозг
Авторы нового исследования решили выяснить, какие изменения происходили с мозгом птиц при их эволюции от динозавров до современных видов.
Индикатор 12:34
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Общество
В Москве начали штрафовать за нарушение дистанции в транспорте
В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции начали проверять то, как пассажиры и водители в общественном транспорте соблюдают предписанную социальную дистанцию в 1,5 м. Об этом сообщили РБК в ГКУ «Организатор перевозок» (государственное казенное учреждение, которое занимается организацией и контролем пассажирских перевозок на территории Москвы).
РБК 15:40
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял новую книгу Юлии Барановской
Иван Ургант высмеял новую книгу Юлии Барановской Правда Барановская со словами Ивана не согласилась.
Вокруг ТВ 01:04
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
Экономика
Кабмин утвердил программу льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о программе льготной ипотеки.
Газета.Ru 15:26
Происшествия
Хозяйка квартиры опровергла информацию о запое Ошарина
Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.
Известия 12:14
Армия и оружие
Россия начинает экспорт бронетехники на боевой платформе «Бумеранг»
Как отметил генеральный директор госкомпании Александр Михеев, специалисты уже занялись продвижением унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки.
Российская газета 06:18
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за коронавируса
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли объявил о необходимости обеспечить мировую продовольственную безопасность.
Стерлеград вчера в 23:00
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
Гаджеты
Представлен смартфон Realme X50m 5G с квадрокамерой
На рынок выпустили смартфон Realme X50m 5G с квадрокамерой. Согласно анонсу, стоимость новинки составляет 280 долларов.
Дни24 12:18
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
Экономика
Россияне из-за самоизоляции стали меньше платить за услуги ЖКХ
Россияне стали меньше платить за услуги ЖКХ — собираемость платежей упала до 50 процентов.
Lenta.ru 07:44