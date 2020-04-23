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RT на русскомRT на русскомДжикия назвал Кокорина самым сложным соперником в РПЛ

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, против кого ему было тяжелее всего играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).
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