Коронавирус

Матч ТВМатч ТВДжикия не исключил, что уровень чемпионата России упадет

Все прекрасно знают, что, если уже не будут предлагаться легионерам соответствующие зарплаты, которые их устраивают, то уровень станет меньше, — сказал Джикия в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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«Уровень еще упадет». Джикия рассказал о последствиях кризиса из-за коронавируса

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Бомбардир.ру04:35
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Общество

На Алтае обязали самоизолироваться всех прибывших из других регионов РФ

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональные правительства, изменения касаются, в частности, прибывающих из других регионов страны всеми видами транспорта.
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В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Здоровье

Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету

Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
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Транспорт

Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
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Политика

Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
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Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

REGNUM 00:13
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Авто

Volkswagen откажется от разработки новых кроссоверов

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Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз покинула шоу «Танцы со звёздами»

Вчера, 19 апреля, на телеканале «Россия 1» состоялся новый тур популярного шоу «Танцы со звёздами».
OvideO.ru вчера в 07:25
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Здоровье

Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая

Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Энергетика

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Общество

Facebook стала удалять публикации с протестами против карантина

Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:23 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook стала удалять публикации, которые размещают противники карантинных мер.
REGNUM вчера в 23:23
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Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Исчезнувшая экзопланета оказалась облаком пыли

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В Свердловской области подтвердились 84 случая коронавируса

В Свердловской области за последние сутки официально подтвердились еще 84 случая коронавируса COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:00
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Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
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Экономика

В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств

Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
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Общество

В России за сутки выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах (более 45% из них без симптомов), 51 человек умер, выздоровели 427, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:58
Политика

Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии

РИА Новости 04:19
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Политика

Испытания вакцины против коронавируса начнутся в России 1 июня

Клинические испытания вакцины против COVID-19 стартуют в нашей стране в первый день лета.
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Происшествия

В Волгоградской области умер второй пациент с коронавирусом

Второй пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Волгоградской области, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
РИА Новости 04:47
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Общество

В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы

Вести.Ru 01:28
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов во вторник, 21 апреля, рубль снижается к доллару и евро.
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Наука

Новое устройство работает как мозг в передаче электрических сигналов

Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте (США) создали мемристор, который эффективно работает на очень низкой мощности, как мозг, для передачи сигналов между своими «нейронами».
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Общество

50 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Татарстане

По данным оперативного штаба на 21 апреля, в Татарстане за прошедшие сутки официально подтверждено 50 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших четверо детей.
Новый Век 04:03
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В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
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В Калининграде коронавирус нашли у годовалого ребенка с пневмонией

Вирус у малыша нашли при госпитализации с диагнозом пневмония.
Новый Калининград.Ru 04:17
Энергетика

Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению

Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель.
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Максим Галкин запер Аллу Пугачеву в замке

Максим Галкин и Алла Пугачёва крайне серьезно относятся к пандемии коронавируса и к карантинным мерам, принятым российскими властями.
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