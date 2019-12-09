Все прекрасно знают, что, если уже не будут предлагаться легионерам соответствующие зарплаты, которые их устраивают, то уровень станет меньше, — сказал Джикия в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Джикия не исключил, что уровень чемпионата России упадет

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