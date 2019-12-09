Коронавирус

Матч ТВМатч ТВДжикия не исключил, что уровень чемпионата России упадет

Все прекрасно знают, что, если уже не будут предлагаться легионерам соответствующие зарплаты, которые их устраивают, то уровень станет меньше, — сказал Джикия в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
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Как сообщил Иван Залогин, порядка 10 медработников в Орловской области заражены коронавирусом.
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В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

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Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
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В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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Китайские ученые провели первые испытания инактивированной вакцины от COVID-19. Исследования проводились на мышах, крысах и обезьянах.
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ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
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Во Владимирской области выявлено ещё 34 случая заражения коронавирусом

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В одном из последних интервью нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал журналистам о своей спортивной карьере.
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На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
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