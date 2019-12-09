Коронавирус
Матч ТВДжикия не исключил, что уровень чемпионата России упадет
Все прекрасно знают, что, если уже не будут предлагаться легионерам соответствующие зарплаты, которые их устраивают, то уровень станет меньше, — сказал Джикия в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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«Уровень еще упадет». Джикия рассказал о последствиях кризиса из-за коронавируса
Спорт-Экспрессвчера в 23:45
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Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия
На пожаре в севастопольской многоэтажке спасли 11 человек
Независимое телевидение Севастополя 02:11
Политика
Американская разведка изучает данные об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Вашингтон, 21 апреля 2020, 08:18 — REGNUM Власти Соединенных Штатов изучают разведывательные данные о якобы ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
REGNUM 01:18
Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Обновлено 21 апреля в 9:38 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru вчера в 13:50
Политика
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Экономика
Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств
О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Здоровье
Медикам приходится работать в памперсах при лечении коронавируса
Врачам, занимающимся лечением зараженных коронавирусом, приходится работать в тяжелых условиях.
КТВ-Луч 01:27
Общество
Раскрыт единственный надежный способ борьбы с пандемией
Ученые раскрыли, что единственным способом побороть пандемию COVID-19 может стать только массовая вакцинация, поскольку у переболевших коронавирусом не возникает надежный иммунитет.
Lenta.ru вчера в 23:33
Авто
Представлен полноразмерный электрический внедорожник Triton Model H
Triton-EV представил первые цифровые рисунки своего предполагаемого первенца: модель Triton H. Такой полностью электрический «бегемот», естественно, нуждается во внушительном батарейном блоке для достижения полезного электрического пробега.
32CARS.ru вчера в 06:58
Здоровье
10 медработников в Орловской области заражены коронавирусом
Как сообщил Иван Залогин, порядка 10 медработников в Орловской области заражены коронавирусом.
Kursk.com 03:10
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу take or pay
«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.
РБК вчера в 17:20
Происшествия
Число жертв канадского стрелка увеличилось
Lenta.ru 01:49
Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru вчера в 10:29
Общество
Нассим Талеб назвал опасные последствия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 02:02
Общество
Доктор Мясников рассказал, что уже переболел коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в интервью телеканалу «Россия 1» о том, что зимой уже переболел коронавирусом и имеет в своем организме антитела к инфекции.
МедиаПоток 01:45
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
В Воронежской области еще у 31 человека выявили коронавирус
Добавим, что с учетом новых случаев общее число больных COVID-19 в Воронежской области достигло уже 211 человек.
Обозреватель Врн 02:37
Наука
Китайская вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах
Китайские ученые провели первые испытания инактивированной вакцины от COVID-19. Исследования проводились на мышах, крысах и обезьянах.
АБН вчера в 06:10
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Во Владимирской области выявлено ещё 34 случая заражения коронавирусом
Владимир, 20 апреля 2020, 11:59 — REGNUM Во Владимирской области 20 апреля подтверждено 34 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM вчера в 04:59
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до 1 доллара за баррель
Цена на нефть марки WTI упала на 94,66%, до 1 доллара за баррель по состоянию на 20:34 мск, передает РБК со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
Znak.com вчера в 13:59
Хоккей
Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры
В одном из последних интервью нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал журналистам о своей спортивной карьере.
Актуальные Новости 03:04
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22