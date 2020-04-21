Коронавирус

Матч ТВМатч ТВДжикия не исключил, что уровень чемпионата России упадет

Все прекрасно знают, что, если уже не будут предлагаться легионерам соответствующие зарплаты, которые их устраивают, то уровень станет меньше, — сказал Джикия в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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Джикия: «Уровень РПЛ по сравнению с тем, что было 3-4 года назад, немного упал»

Бомбардир.ру04:35

Джикия считает, что уровень РПЛ может упасть после пандемии коронавируса

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Российскому футболу предрекли дальнейшее падение уровня

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Капитан «Спартака» допустил падение уровня чемпионата России

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Капитан «Спартака» допустил падение уровня чемпионата России по футболу

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Джикия не исключил, что уровень чемпионата России упадет

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«Уровень еще упадет». Джикия рассказал о последствиях кризиса из-за коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 23:45
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 08:09, Ашберн
Экономика

Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса

Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
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Кино

Вышел трейлер нового сериала от авторов «Американской истории ужасов»

Российская газета 04:20
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
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Кино

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев

Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
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Энергетика

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
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Общество

Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии

В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 11:20
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Происшествия

В России задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 22 млн рублей

Выявлено более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб составил более 22 млн рублей.
REGNUM 03:41
49
Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
1,3K
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
4K
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
3,2K
Здоровье

В России удивились низкой смертности пациентов с коронавирусом

Попович, сравнивая РФ с другими странами, назвала показатель «фантастикой», отмечает агентство.
Shraibikus News 05:26
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Космос

Астрономы «закрыли» одну из первых обнаруженных экзопланет

Индикатор 06:31
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Общество

Стало известно о продлении режима самоизоляции в России

Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
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Хоккей

Александр Овечкин ответил на вопрос о завершении карьеры

В одном из последних интервью нападающий Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин рассказал журналистам о своей спортивной карьере.
Актуальные Новости 03:04
Энергетика

Цена нефти впервые упала ниже нуля

На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
ТВК 01:31
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Экономика

Греф назвал дату пика коронавируса в России

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:30
48
Общество

Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

РИА Новости 19 апреля в 20:15
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Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском 19 апреля в 10:18
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Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»

С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
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Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
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Экономика

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

Греф напомнил, что средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ, на 1 марта составлял $123,4 млрд), хватит на то, чтобы в течение нескольких лет компенсировать падение доходов от экспорта нефти, а в случае необходимости можно использовать золотовалютные резервы ЦБ (на 10 апреля 2020 года составляли $564,9 млрд), равных которым никогда не было у СССР.
РБК 07:25
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Здоровье

Новая инфекционная больница в Вороновском приняла первых пациентов

РИА Новости 00:40
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
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Энергетика

Сокращать добычу нефти в России придется всем

В результате, компании придется снизить добычу примерно на 17% или 660 тыс. баррелей в сутки.
Евразия Daily вчера в 11:47
1
Общество

Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции

У Дома правительства во Владикавказе проходит народный сход против режима самоизоляции.
BFM.ru вчера в 08:25
9,5K
Армия и оружие

Тульские «Панцири» успешно атаковали турецкие беспилотники в Ливии

Ряд проведенных успешных атак на боевые беспилотники (28 уничтожено), а также сбитый самолет за прошедшее время свидетельствуют о высоких характеристиках тульских зенитных ракетно-пушечных комплексов.
Первый Тульский 02:41
2
Общество

«Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales

«Аэрофлот» и лоукостер «Победа» с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, так как сервис отказался снижать комиссию за продажу их билетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот».
Ведомости 07:12
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