Футбол

RT на русскомRT на русскомДжикия: некорректно говорить, справился ли Кононов в «Спартаке»

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
«В команде важен каждый механизм, каждый должен заниматься своим делом», — сказал Джикия. «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги.
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Георгий Джикия
Справился или не справился – с моей стороны об этом говорить некорректно. Но все прекрасно знают, что результат - самое главное.
— Георгий Джикия, российский футболистProstoProSport 13:33

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