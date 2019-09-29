Футбол
RT на русскомДжикия: некорректно говорить, справился ли Кононов в «Спартаке»
Илья Кутепов
|6′
|21′
Сергей Терехов
|33′
Даниэль Мишкич
|45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
|46′
|63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
|65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
|70′
|71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
|74′
|89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
38
Ещенко
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
9
Мирзов
25
Мельгарехо
23
Ларссон
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
15
Зотов
8
Мишкич
7
Рогич
5
Аюпов
10
Алвеш
20
Фамейе
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
«В команде важен каждый механизм, каждый должен заниматься своим делом», — сказал Джикия. «Спартак» объявил об отставке Кононова, который руководил командой с осени 2018 года, после поражения от «Оренбурга» со счётом 1:2 в 11-м туре Российской премьер-лиги.
Читать в источнике
Оценить
Справился или не справился – с моей стороны об этом говорить некорректно. Но все прекрасно знают, что результат - самое главное.
— Георгий Джикия, российский футболистProstoProSport 13:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:00, Вашингтон
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Экономика
Зарплаты и пенсии в России проиндексируют с 1 октября
1 октября в России вступают в силу новые законы.
VSE42.RU 26 сентября в 23:20
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
Известия 09:18
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Армия и оружие
National Interest оценил эффективность применения в Сирии Т-90
Как сообщает издание National Interest, в последнее время эффективность танков на современном поле боя снижается.
Политическая Экспертиза вчера в 12:19
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о восьми случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
RT на русском вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Футбол
Источник: РФС против совмещения Черчесовым постов главного тренера в сборной и клубе
Руководство Российского футбольного союза (РФС) не намерено пересматривать свою позицию по поводу совмещения Станиславом Черчесовым постов главного тренера в сборной России и клубе.
Sportbox.RU 16:31
Космос
Илон Маск презентовал корабль для межпланетных перелетов
Основатель SpaceX Илон Маск провел презентацию нового космического корабля Starship, предназначенного для многократных запусков в пределах Солнечной системы с экипажем на борту.
Интерфакс 05:07
Здоровье
Медики назвали продукты, помогающие дожить до глубокой старости
Медики назвали продукты, которые необходимо употреблять регулярно, чтобы дожить до глубокой старости, сообщает МИР 24.
Вечерняя Москва 27 сентября в 04:50
Авто
Suzuki рассекретила субкомпактный кроссовер, который дешевле «Гранты»
Индийское совместное предприятие Maruti Suzuki поделилось характеристиками новой субкомпактной бюджетной модели S-Presso.
Motor 11:59
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Авто
Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости
Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс 26 сентября в 13:45
Экономика
Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 15:26
Политика
Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками
Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль
Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
Актуальные Новости 27 сентября в 08:38
Общество
Фрегат ЧФ «Адмирал Макаров» прибыл в греческий порт Керкира
Экипаж фрегата "Адмирал Макаров" принял участие в форуме "Русская неделя на Ионических островах" на греческом острове Корфу.
РИА Новости Крым 04:44
Футбол
Футболист «Ростова» Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле. Первым же касанием
Полузащитник «Ростова» Бактиер Зайнутдинов забил гол через 83 секунды после выхода на поле в домашнем матче 11-го тура РПЛ с «Динамо».
Sport24.ru вчера в 18:49
Происшествия
В Подмосковье завели дело по факту изнасилования иностранки
RT на русском 16:26
Общество
Дима Билан извинился перед самарцами
РИА Новости 14:45
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Политика
Журналистка обвинила Бориса Джонсона в том, что он схватил её за ногу
Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона обвинили в домогательствах к журналистке.
iReactor 16:27
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира по прыжкам с шестом
Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Lenta.ru 16:15
Кино
В Сети появился трейлер мини-сериала «Война миров» от BBC
Британский телеканал BBC One показал трейлер трехсерийного сериала «Война миров» о вторжении на Землю инопланетных существ.
Собака.ru 09:43