Футбол
Спорт-ЭкспрессДжикии вручили «Золотого кабана»
Во вторник вечером капитан «Спартака» Георгий Джикия получил легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19. Эту награду уже много лет вручают болельщики красно-белых по итогам голосования.
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Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
REGNUM 07:31
Общество
Внесены изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений
Сегодня на семнадцатой сессии Государственного Совета депутаты внесли изменения в закон об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений.
Глас Народа 07:37
Армия и оружие
Террористы атаковали позиции сирийской армии в районе Кбана
«В указанном районе отмечается активность групп террористов группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* и иностранных наемников», - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
ТК Звезда 13:02
Футбол
В ЦСКА не исключают двух трансферов зимой
Сообщается, что, помимо выкупа арендованного у клуба «Васко да Гама» бразильца Лукаса Сантоса, столичный клуб планирует подписать двух новичков.
ФАН 08:54
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Российская газета 08:41
Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47
Наука
Токсин сделали биосенсором
Оказалось, что его можно использовать в качестве биосенсора.
Индикатор 08:25
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа завершились в Брюсселе, пишет ТАСС.
Инфорос вчера в 12:31
Политика
Зеленский приветствовал начало разведения сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил сторон конфликта в Донбассе в районе населённого пункта Золотое.
RT на русском 10:25
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.
ФАН вчера в 04:58
Экономика
Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ
В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
Ведомости 02:58
Гаджеты
Найден способ поставить Android 10 почти на любой современный смартфон
Команда программных разработчиков phhusson представила решение, позволяющее установить свежую версию Android 10 практически на любой смартфон, работающий на базе Android 8 и 9.
Российская газета 07:41
Общество
В алтайском селе дети уже два месяца не ходят в школу — нет учителей
В селе Большая Тихая Алтайского края уже два месяца не работает школа — последняя учительница уехала в Германию.
Росбалт 07:18
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Движок 09:59
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Газета.Ru 12:52
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Культура
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой покажут в кинотеатрах
Алла Пугачева в честь своего юбилея устроила большой сольный концерт в Кремлевском дворце.
Наша версия 10:36
Авто
Каким будет Toyota Land Cruiser нового поколения
Издание Motoring со ссылкой на представителей компании Toyota сообщает, что Land Cruiser нового поколения получит двигатель V6 и обзаведется гибридной версией.
Российская газета 08:00
Общество
В Британии переработают памятные монеты из-за переноса выхода из ЕС
Британское казначейство начало переработку памятных монет, приуроченных к выходу Великобритании из Евросоюза 31 октября в связи с переносом даты Brexit.
Известия 07:38
Политика
В МИД России заявили о выполнении меморандума Москвы и Анкары по Сирии
22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии.
ТАСС 13:11
Авто
Автомобилисты встревожены ростом расходов на вождение
По отчету RAC, наиболее болезненно автомобилисты воспринимают сокращающийся ресурс современных машин (чуть более 200 тыс. км), подорожание топлива и страховки, дорогие техническое обслуживание и ремонт, платные парковки, штрафы, дорожные и городские налоги.
Ladaonline 01:43
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Территория новостей вчера в 14:59