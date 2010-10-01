Футбол
Soccer.ruДжикия получил «Золотого кабана»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия во вторник вечером получил приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды в прошлом сезоне.
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Общество
Преподаватель ВШЭ назвал убогим современный русский язык
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов возмутился отсутствием иноязычной прессы в московских киосках и назвал современный русский язык убогим.
Известия 12:35
Политика
Россия воззвала к голосу разума Европы из-за ракет
Россия надеется, что страны Европы, не желающие размещать на своей территории американские ракеты, присоединятся к предлагаемому Москвой мораторию.
Lenta.ru 14:01
Армия и оружие
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали «мощный Су-35»
Бельгийские военные летчики, которые несут дежурство в Балтийском регионе, заявили, что им удалось сопроводить российские самолеты, в том числе "мощный" Су-35.
РИА Новости 13:56
Шоу-бизнес
Мать Риты Дакоты снова выходит замуж
Мать белорусской певицы Риты Дакоты снова выходит замуж. Эту радостную весть сообщила своим подписчикам сама артистка.
OAnews 13:17
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Коммерсантъ вчера в 03:40
Футбол
ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»
Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 14:30
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
РИА Новости 07:44
Технологии
Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего
"Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час-пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме PRO/Движение.1520 замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
РИА Новости 12:09
Армия и оружие
Белоруссия и США обсудили размещение американских войск
Переговоры провели Госсекретарь Совбеза Белоруссии Станислав Зась и представительница США Дженифер Мур.
Piter.tv 14:11
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Российская газета 08:41
Политика
У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе
В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
RT на русском 14:53
Экономика
Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой
Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском 10:39
Наука
Кофе оздоровляет кишечник и защищает от нескольких заболеваний
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал 360, употребление кофе позволяет снизить риски заболеваний печени, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
ToDay News Ufa 11:56
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С» выполнил стрельбы на учениях в Сербии
ТАСС 26 октября в 10:22
Общество
Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции
В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
Газета.Ru 14:29
Общество
«Л’Этуаль» хочет купить сеть магазинов «Подружка»
Оператор сети косметики и парфюмерии «Л'Этуаль» – «Алькор и Ко» – подал ходатайство о покупке 100% долей в компании «Табер трейд», управляющей сетью магазинов косметики «Подружка», сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы России (ФАС).
Ведомости 13:19
Происшествия
В Дагестане пресекли попытку вывоза за границу военного оборудования
На границе России и Азербайджана в Дагестане сотрудниками Федеральной службы безопасности пресечена попытка вывоз элементов военного оборудования.
Махачкалинские известия 13:09
Хоккей
«Спартак» обыграл «Йокерит» и одержал пятую победу подряд в КХЛ
Московский "Спартак" нанес поражение финскому "Йокериту" и продлил победную серию в регулярном чемпионате КХЛ до пяти матчей.
РИА Новости 14:59
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
URA.Ru 07:19
Политика
В Брюсселе прошли консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа
Во время беседы стороны обменялись мнениями о будущем транзита газа через Украину в связи с проведением в Брюсселе раунда трёхсторонних министерских консультаций Россия — ЕС — Украина.
RT на русском вчера в 11:55
Космос
На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество
Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
ToDay News Ufa 26 октября в 03:28
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве, в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
REGNUM 08:23
Происшествия
В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок
В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.
Вести.Ru 13:30
Наука
Ученые выяснили, как формируются «раковые супермагистрали»
Ученые называют такие каналы супермагистралями — этот термин заимствован из телекоммуникационной отрасли и обозначает информационную сеть, по которой с высокой скоростью передаются данные.
Naked Science 14:20