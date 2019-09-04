Футбол

Нева СпортНева СпортДжикия рассказал об отношениях с Оздоевым после конфликта

Спартак — Зенит
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 1 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Аяз Гулиев
3′
Айртон Дантас
15′
27′
Магомед Оздоев
41′
Юрий Жирков
44′
Эмильяно Ариэль Ригони
46′
Эмильяно Ариэль Ригони
Александр Ерохин
54′
Юрий Жирков
61′
Бранислав Иванович
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
64′
66′
Дуглас Сантос
Аяз Гулиев
Наиль Умяров
74′
76′
Сердар Азмун
Олег Шатов
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
83′
85′
Юрий Жирков
Далер Кузяев
Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал недавние трансферы и свой конфликт с Магомедом Оздоевым. По словам Джикии, он не может сказать, что его что-то удивило, но защитник следил за новостями, которые касаются его друзей.
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