Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал недавние трансферы и свой конфликт с Магомедом Оздоевым. По словам Джикии, он не может сказать, что его что-то удивило, но защитник следил за новостями, которые касаются его друзей.

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Джикия рассказал об отношениях с Оздоевым после конфликта

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