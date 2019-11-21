Футбол

МК-СпортМК-СпортДжикия вошел в сотню лучших игроков квалификации Евро-2020

Первые два места достались игрокам сборной Нидерландов Мемфису Депаю (2607 очков) и Френки Де Йонгу (2518), третье место занял англичанин Джордан Пикфорд (2401). В активе россиянина Джикии 956 очков, он расположился на 69-м месте рейтинга. Сборная России вышла в финальную стадию чемпионата Европы.
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Джикия вошёл в число 100 лучших игроков квалификации Евро-2020

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Лишь один россиянин попал в топ-100 рейтинга лучших игроков квалификации Евро-2020

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Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

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В топ-100 лучших игроков квалификации Евро — лишь один россиянин

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Джикия вошел в сотню лучших футболистов квалификационного турнира Евро-2020

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