Футбол
Спорт-ЭкспрессДжикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
УЕФА составил рейтинг лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место. Выступления игроков оценивались с помощью специально разработанного алгоритма.
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Происшествия
Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав
Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
Общество
«Каста» предложила Путину свой гимн России
Группа «Каста» записала видеообращение с альтернативным гимном России, адресованное президенту страны Владимиру Путину.
Политика
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала видео, свидетельствующее о нормальном состоянии катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», которые были задержаны после провокации в Керченском проливе и переданы украинской стороне.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Футбол
Станислав Черчесов ответил болельщикам, которые оскорбили Дзюбу
Шоу-бизнес
Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой
Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
Транспорт
Путин проехал по первому Московскому центральному диаметру
Президент России Владимир Путин стал одним из первых пассажиров, проехавших по Московскому центральному диаметру.
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Общество
Автомобилистов смогут лишать водительских прав без суда
Российских автомобилистов могут начать лишать водительских прав без суда.
Общество
Госдума приняла закон о предустановке российского софта
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, обязывающий устанавливать российское программное обеспечение на все продаваемые в стране гаджеты.
Авто
Внедорожник GAC GS8 поступил к дилерам в России
Новый внедорожник GAS GS8, российские продажи которого начнутся уже в декабре, добрался до дилеров.
Политика
Испания изучит вмешательство ГРУ в дела Каталонии
Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
Происшествия
Жители Дагестана поддержали пикет Муртазали Гасангусейнова
Как писал "Кавказский узел", отец убитых братьев-пастухов Муртазали Гасангусейнов и активист Джамбулат Гасанов с 14 ноября проводят ежедневные пикеты с требованием уволить и привлечь к уголовной ответственности силовика, который на момент убийства занимал должность начальника отдела полиции по Шамильскому району и отчитался тогда об убийстве двух боевиков.
Политика
Госдума приняла закон о праве силовиков сбивать дроны
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий силовикам уничтожать беспилотники-нарушители.
Политика
Фонд Навального подал иск к Путину
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Футбол
Украинский футболист заявил, что не смог перейти в «Крылья Советов» из-за конфликта с Россией
Украинский защитник кипрского "Анортосиса" Евгений Селин рассказал, что в 2016 году не смог перейти в самарские "Крылья Советов" из-за конфликта между Россией и Украиной.
Общество
Принца Эндрю отстранили от выполнения королевских обязанностей
Принц Эндрю попросил Елизавету II отстранить его от выполнения королевских обязанностей. Об этом сообщили на сайте Букингемского дворца.
Культура
Видео дня: Райан Рейнольдс в рекламе внутри рекламы внутри рекламы
Райан Рейнольдс решил совместить в одном ролике рекламу сразу нескольких продуктов.
Общество
Российскую учительницу уволили за посты про секс и выпивку в соцсетях
Как сообщает «Фонтанка», в учебном заведении города узнали о ее постах про секс и выпивку и о неформальных взаимоотношениях с учениками.
Политика
Песков не увидел связи между видео казни в Сирии и операцией России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков убежден, что появившиеся в «Новой газете» кадры казни в Сирии не имеют отношения к российской военной операции в этой стране.
Общество
Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
В Крыму старшеклассник умер во время урока
Трагедия произошла во время урока. В ведомстве отметили, что причины, приведшие к летальному исходу, определят медики.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов
Здоровье
В Липецке автомобилисты штурмуют наркологов за справками для ГИБДД
Новые правила медицинского освидетельствования, по которым в медицинских справках для водителей от наркологов должен быть обязательный анализ мочи и крови, вызвали панику в Липецке.
Армия и оружие
Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион»
Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.
Кино
Мединский не исключил переносов кинопремьер в новогодние праздники
Министр отметил, что возможные решения о переносах премьер принимаются в интересах зрителей.
Космос
Гибернация защитит космонавтов от радиации и снизит затраты на длительные миссии
Для учёных, планирующих длительные космические экспедиции, идея погружения космонавтов в спячку выглядит более чем привлекательной – с точки зрения и экономии ресурсов, и заботы о физическом и психологическом состоянии экипажа.