Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДжикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

УЕФА составил рейтинг лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место. Выступления игроков оценивались с помощью специально разработанного алгоритма.
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Джикия вошёл в число 100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Чемпионат03:59

Лишь один россиянин попал в топ-100 рейтинга лучших игроков квалификации Евро-2020

Sport24.ru03:00

Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Спорт-Экспресс04:45

В топ-100 лучших игроков квалификации Евро — лишь один россиянин

Матч ТВ04:01

В топ-100 лучших игроков квалификации Евро — лишь один россиянин

Sportbox.RU04:01

Только один россиянин попал в топ-100 лучших футболистов отбора Евро-2020

Soccer.ru03:32

Джикия вошел в сотню лучших футболистов квалификационного турнира Евро-2020

Советский спорт06:58
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