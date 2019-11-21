Футбол
Спорт-ЭкспрессДжикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
УЕФА составил рейтинг лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место. Выступления игроков оценивались с помощью специально разработанного алгоритма.
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Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей
Президент России Владимир Путин прокомментировал планы ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Транспорт
Открывается движение по первым двум Московским центральным диаметрам
Политика
Телеведущая иронично прокомментировала выступление Зеленского
Политика
Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Спорт
Глава ВФЛА временно отстранен из-за «допингового» дела Лысенко
Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
Политика
Генпрокурор Израиля предъявит обвинения Нетаньяху в трех преступлениях
Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения в обмане общественного доверия, коррупции и мошенничестве премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно объявила о беременности
В последний раз Черно объявила о разрыве с Оганесяном 8 сентября. Звезда обвинила супруга в измене и флирте с другими девушками.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Происшествия
Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован
Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.
Авто
Появилось свежее фото салона обновленной Lada 4x4
По «технике» машина почти не изменится – появятся лишь новый (доработанный) кондиционер и отопитель салона с электронным управлением.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Кино
Уморительно смешной сиквел: Первая реакция на «Джуманджи: Новый уровень»
Первые зрители уже успели посмотреть приключенческую картину «Джуманджи: Новый уровень» и с радостью докладывают, что в декабре в кинотеатрах появится смешное и интересное кино.
Политика
Испания открыла расследование в отношении РФ из-за событий в Каталонии
Испанская газета El Pais со ссылкой на собственные источники сообщила о начавшемся расследовании в отношении активности некой группы, которая возможно была связана со спецслужбами России, перед неудавшимся референдумом о независимости Каталонии в октябре 2017 года.
Шоу-бизнес
Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье
Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Политика
Киссинджер: США и Китай находятся «в предгорьях холодной войны»
Бывший госсекретарь США и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер считает, что Соединенные Штаты и Китай вплотную приблизились к холодной войне (по его образному выражению они находятся «в предгорьях холодной войны»).
Космос
Во Вселенной произошел взрыв второй по мощности после Большого взрыва
Армия и оружие
National Interest: Автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Политика
Путин вручил награды погибших при ЧП под Северодвинском их семьям
Футбол
Жозе Моуринью: Мне не нужны новые игроки
Цитатами с пресс-конференции поделился сайт газеты The Guardian. Мне не нужны новые игроки, заявил 56-летний португалец.
Общество
Суд в США приговорил российского программиста к четырем годам тюрьмы
Суд Южного округа штата Нью-Йорк приговорил к четырем годам лишения свободы российского программиста Станислава Лисова, который еще в феврале признал себя виновным в создании троянской программы NeverQuest, с помощью которой похищались деньги со счетов в американских банках.
Кино
Продюсер раскрыла секрет постельной сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова рассказала, как, на ее взгляд, снималась постельная сцена в фильме «Текст» с актрисой Кристиной Асмус.
Космос
Составлена первая карта поверхности Титана
Ученые из США составили на основе данных миссии «Кассини» первую карту поверхности спутника Сатурна Титана, пишет журнал Nature Astronomy.
Политика
Тверской суд в Москве получил иск фонда Навального к Путину
Тверской суд Москвы получил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту Владимиру Путину.
Здоровье
Определена и названа группа крови, неуязвимая перед раком
Медицинскими специалистами из Швеции после проведенного тщательного исследования определена группа крови, люди с которой наименее подвержены образованию онкологии в своем организме.
Политика
На Украине открыто уголовное дело в отношении экс-главы СБУ Грицака
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по факту совершения экс-главой СБУ Грицаком государственной измены и шпионажа.