УЕФА составил рейтинг лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место. Выступления игроков оценивались с помощью специально разработанного алгоритма.

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Происшествия Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован Ранее пожар был локализован на площади 1 тыс. кв. м. Как сообщалось, пожар произошёл в поселении Мосрентген в районе Новой Москвы, загорелось деревянное здание, к тушению привлекли пожарный вертолёт.

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