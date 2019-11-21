Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДжикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

УЕФА составил рейтинг лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место. Выступления игроков оценивались с помощью специально разработанного алгоритма.
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Джикия вошёл в число 100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Чемпионат03:59

Джикия попал в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации ЧЕ-2020

Sport24.ru13:32

Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Спорт-Экспресс04:45

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Матч ТВ04:01

В топ-100 лучших игроков квалификации Евро — лишь один россиянин

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Только один россиянин попал в топ-100 лучших футболистов отбора Евро-2020

Soccer.ru03:32

Джикия – в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации Евро, Дзюба – 195-й

Sports.ru13:09
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