Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДжикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

УЕФА составил рейтинг лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место. Выступления игроков оценивались с помощью специально разработанного алгоритма.
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Джикия вошёл в число 100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Чемпионатвчера в 03:59

Джикия попал в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации ЧЕ-2020

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Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

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В топ-100 лучших игроков квалификации Евро — лишь один россиянин

Матч ТВвчера в 04:01

В топ-100 лучших игроков квалификации Евро — лишь один россиянин

Sportbox.RUвчера в 04:01

Джикия – в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации Евро, Дзюба – 195-й

Sports.ruвчера в 13:09

Только один россиянин попал в топ-100 лучших футболистов отбора Евро-2020

Soccer.ruвчера в 03:32
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