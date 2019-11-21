Футбол
Спорт-ЭкспрессДжикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020
УЕФА составил рейтинг лучших футболистов отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Единственным футболистом сборной России, попавшим в топ-100, стал защитник Георгий Джикия, который набрал 956 очков и занял 69-е место. Выступления игроков оценивались с помощью специально разработанного алгоритма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 06:33, Вашингтон
Политика
Зеленский прокомментировал слова Коломойского про Россию
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times отметил важность восстановления отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что они используют Киев для ослабления Москвы.
Авто
В США презентовали внедорожные версии Kia Seltos
Корейская компания KIA представила на автосалоне в Лос-Анджелесе серийную версию KIA Seltos и два концепта во внедорожном обвеса на базе нового кроссовера.
Общество
Кудрин отказал попрошайке в подаянии
Бывший министр финансов России и глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался помогать уличному попрошайке.
Здоровье
Врачи рассказали, можно ли закусывать алкоголь шоколадом
По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, поджелудочной железе приходится выполнять двойную работу, перерабатывая десерт и спиртное.
Общество
Минздрав отложил введение новых правил медосмотра для водителей
Минздрав принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привёл бы к росту цен на справки.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кино
Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела
Политика
Кремль прокомментировал данные о казни сирийца бойцами ЧВК Вагнера
В Кремле не видели опубликованную в СМИ видеозапись, на которой якобы бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера жестоко убивают сирийского военнослужащего, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей
Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Шоу-бизнес
Комедии рад: 45-летняя Анна Михалкова снялась в нижнем белье
Актриса Анна Михалкова снялась в комедийной картине «Давай разведёмся!» в роли среднестатистической российской женщины.
Экономика
Госдума приняла бюджет на три года
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли федеральный бюджет на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.
Общество
Госдума запретила продавать смартфоны без российского ПО
Госдума приняла закон об обязательной предустановке отечественных программ на смартфоны, компьютеры и смарт-телевизоры.
Политика
Фонд Навального подает в суд на Путина
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подает в Тверской районный суд Москвы административный иск к президенту России Владимиру Путину.
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Космос
Прототип Starship SpaceX взорвался во время испытаний
Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
Общество
Греф и Савельев впервые вошли в рейтинг директоров-капиталистов Forbes
В рейтинг директоров-капиталистов Forbes впервые вошли президент Сбербанка Герман Греф, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, а также президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и руководитель АФК «Система» Андрей Дубовсков.
Игры
Консоль PlayStation 5 стоимостью $499 могут представить 20 ноября
Экономика
WeWork замораживает часть проектов в Москве
Сеть гибких офисов WeWork замораживает проекты в Москве, касающиеся тех площадей, договоры аренды по которым не подписаны, сообщают «Ведомости».
Общество
Козак сообщил, что «Северный поток 2» заработает в середине 2020 года
"Северный поток 2" заработает в середине 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Общество
Сбербанк извинился перед клиентом за пароль антисемитского содержания
Сбербанк извинился за антисемитское содержание автоматически сгенерированного пароля, присланного одному из клиентов.
Экономика
Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Общество
«Медуза»: Активисты SERB получают деньги от МВД
Известные своими провокациями активисты движения SERB спонсируются МВД за помощь в раскрытии преступлений, утверждается в расследовании "Медузы" о рынке политического насилия.
Происшествия
Основатель Group-IB обстрелял таксистов недалеко от Кремля
В пресс-службе Group-IB сообщили РБК, что накануне вечером Сачков написал заявление на таксиста из-за угрозы жизни и здоровью.
Происшествия
Магазин сети «Лента» на Обводном канале опять загорелся
Пожар в магазине на Обводном канале произошёл 10 ноября 2018 года.
Политика
Малайзия потребовала обнародования свидетельств по делу MH17
Малайзия настаивает на обнародовании всех доказательств по делу о крушении на Украине в 2014 году малайзийского Boeing 777, летевшего рейсом МН17.
Политика
В Кремле прокомментировали претензии Киева по состоянию кораблей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что претензии Украины по состоянию переданных ей из России трёх украинских кораблей вряд ли повлияют на подготовку саммита в нормандском формате.
Общество
Кирилл Руки-Базуки показал результат операции
Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.