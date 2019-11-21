Футбол

RT на русскомRT на русскомДжикия вошёл в сотню лучших футболистов квалификации Евро-2020

В список 100 лучших футболистов отборочного раунда вошёл один представитель сборной России — защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, занявший 69-е место в рейтинге. 26-летний россиянин сыграл во всех десяти матчах с показателем точности передач 90%.
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Джикия попал в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации ЧЕ-2020

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Джикия вошёл в число 100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Чемпионатвчера в 03:59

Джикия вошел в топ-100 лучших игроков квалификации Евро-2020

Спорт-Экспрессвчера в 04:45

В топ-100 лучших игроков квалификации Евро — лишь один россиянин

Матч ТВвчера в 04:01

В топ-100 лучших игроков квалификации Евро — лишь один россиянин

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Джикия – в топ-100 рейтинга УЕФА по итогам квалификации Евро, Дзюба – 195-й

Sports.ruвчера в 13:09

Только один россиянин попал в топ-100 лучших футболистов отбора Евро-2020

Soccer.ruвчера в 03:32
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В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.
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В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые правила медосмотра

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что Минздрав, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку.
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Правозащитники призвали Бастрыкина отреагировать на угрозы Кадырова

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Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
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Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии из-за 14 рублей

В городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа соцзащита отказалась признавать семью малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней оказался на 14 рублей выше прожиточного минимума.
Газета.Ru 03:36
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
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Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
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Четверть «Детского мира» продали

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Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве

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Трамп настаивает на рассмотрении импичмента в Сенате

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет рассмотрения дела об импичменте в Сенате Конгресса США, заявил представитель администрации американского лидера Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 22:06
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