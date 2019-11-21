Футбол
RT на русскомДжикия вошёл в сотню лучших футболистов квалификации Евро-2020
В список 100 лучших футболистов отборочного раунда вошёл один представитель сборной России — защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, занявший 69-е место в рейтинге. 26-летний россиянин сыграл во всех десяти матчах с показателем точности передач 90%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 03:56, Вашингтон
Авто
Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
Общество
Чиновницу, одобрившую новую систему медосмотра водителей, уволили
Была уволена директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко.
Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
Напомним, накануне, 21 ноября, издание Hal Turner Radio Show со ссылкой на службы мониторинга Мирового океана сообщило, что в Южно-Китайском море был зафиксирован сильнейший подводный взрыв мощностью до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Экономика
Стала известна стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»
Уточняется, что количество поступивших заявок составляет 479 штук.
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Общество
Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии
Эксперты Института развития интернета (ИРИ) выяснили, какие профессии первыми могут исчезнуть из-за новых технологий.
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила своего младенца из окна
В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.
Общество
В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые правила медосмотра
Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что Минздрав, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку.
Происшествия
В Дагестане задержали банду торговцев золотом и серебром
Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра.
Происшествия
Аспирант МГУ выпал из окна общежития
Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Происшествия
В Ленобласти обнаружено почти 90 тонн наркотиков
На "производственной площадке" обнаружено более 80 тонн прекурсоров наркотических средств (то есть наркотиков, синтез которых еще не завершен), более двух тонн готового синтетического наркотика и почти шесть тонн полуфабриката, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Сегодня в 04:02 от Нахабино в сторону Подольска по маршруту D-2 поехал первый поезд Московских центральных диаметров.
Происшествия
За ночную стрельбу в Ленобласти задержан машинист электрички
Прибывшие по тревоге сотрудники полиции задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по адресу, который указали заявители, и доставили его в отдел полиции.
Политика
Правозащитники призвали Бастрыкина отреагировать на угрозы Кадырова
Призывы к убийству, озвученные Рамзаном Кадыровым, подрывают авторитет власти и могут быть восприняты подчиненными главы Чечни как руководство к действию, указали сегодня Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа в заявлении председателю СКР Александру Бастрыкину.
Происшествия
Пассажир упал на пути в метро Петербурга
Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».
Общество
Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии из-за 14 рублей
В городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа соцзащита отказалась признавать семью малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней оказался на 14 рублей выше прожиточного минимума.
Экономика
Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России
Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Игры
Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life
Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life.
Экономика
Четверть «Детского мира» продали
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали неназванным инвесторам 23,7 процента акций «Детского мира».
Политика
CNN: сотрудник ФБР подделал документ из «российского дела»
Одного из экс-юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года.
Происшествия
Взрыв прогремел в жилом доме в Киеве
Взрыв прогремел в жилом доме на улице Гончарова в Киеве. Как сообщает "112.ua", инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 22 октября.
Экономика
В России аптеки начали продавать лекарства в кредит
Сеть аптек "Самсон-фарма" и МТС-банк первыми в России запустили услугу экспресс-кредитования в аптеках, пишет "Коммерсантъ".
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Единоборства
Флойд Мейвезер объявил о сотрудничестве с UFC и возобновлении карьеры
Легенда профессионального бокса, Флойд Мейвезер-младший, сообщил о том, что работает над совместным проектом с UFC, и в следующем году возобновит карьеру.
Политика
Трамп настаивает на рассмотрении импичмента в Сенате
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет рассмотрения дела об импичменте в Сенате Конгресса США, заявил представитель администрации американского лидера Хоган Гидли в эфире телеканала Fox News.