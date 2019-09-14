РПЛ

RT на русскомRT на русскомДжикия взял на себя ответственность за поражение «Спартака» от «Урала»

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия взял на себя ответственность за поражение от екатеринбургского «Урала» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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