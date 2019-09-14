Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после поражения от екатеринбургского «Урала» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировал тот факт, что болельщики красно-белых требуют отставки главного тренера команды Олега Кононова.

Авто Названы топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.

Происшествия Хлопок произошёл в жилом негазифицированном доме в Красноярске Хлопок произошёл в жилом негазифицированном десятиэтажном доме в Красноярске, жильцы эвакуированы.

Космос Учёные предложили протянуть космический лифт от Луны до Земли Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.

Волейбол Российские волейболистки с победы стартовали на Кубке мира в Японии Женская сборная России по волейболу провела первую игру на Кубке мира, который стартовал в японской Иокогаме.

Транспорт В Москве прошёл парад городской техники Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.

Общество Авен вспомнил о споре с репортером Washington Post о долларах в России Председатель совета директоров Альфа-банка и Петр Авен в интервью в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» рассказал, как в 1991 году поспорил с журналистом Washington Post о создании обменных пунктов обмена рублей на доллары в течение полугода.

Политика В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.

Политика В Госдуме оценили идею Украины соединить Балтийское и Черное моря Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек оценил предложение Украины соединить Балтийское и Черное моря.

Политика Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.

Шоу-бизнес Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней» Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Политика Помощник Помпео приедет в Москву Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Майка Помпео по делам Европы и Евразии Филип Рикер 17-18 сентября посетит Москву.

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Армия и оружие Корабль ВМС США вошел в Черное море Корабль ВМС США пересек пролив Босфор и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает ресурс Bosphorus Observer.

Гаджеты «Умные» очки Huawei EyeWear поступили в продажу "Умные" очки EyeWear совместно разработанные компаниями Huawei и Gentle Monster, наконец поступили в продажу.

Футбол «Оренбург» обыграл «Рубин» благодаря голу с пенальти «Оренбург» обыграл «Рубин» в домашнем матче 9-го тура РПЛ. Хозяева усилиями Рикарду Алвеша открыли счет в начале второго тайма.

Происшествия Капитан полиции насмерть сбила россиянина по пути на работу Пресс-секретарь УМВД отметил, что капитан полиции — сотрудница территориального ОВД — на Nissan Terrano ехала на работу, в ее крови не были обнаружены следы алкоголя.

Общество Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.

Политика Украина решила нарастить военный бюджет до 10 млрд долларов На безопасность и оборону в проекте бюджета Украины на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов), сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.

Авто Определены регионы с самыми дешевыми автомобилями с пробегом Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.