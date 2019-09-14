РПЛ

RT на русскомRT на русскомДжикия заявил, что футболисты «Спартака» полностью доверяют Кононову

Спартак — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Самуэль Жиго
12′
42′
Отман Эль-Кабир
48′
Владимир Ильин
55′
Рафал Аугустыняк
60′
Отман Эль-Кабир
Джордан Ларссон
Эсекиэль Понсе
62′
Гус Тил
64′
69′
Вараздат Ароян
Андрей Ещенко
Николай Рассказов
71′
71′
Николай Димитров
Михал Кухарчик
78′
Андрей Панюков
Андрей Егорычев
Самуэль Жиго
84′
Николай Рассказов
90′+1′
90′+2′
Отман Эль-Кабир
Исламжан Насыров
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после поражения от екатеринбургского «Урала» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировал тот факт, что болельщики красно-белых требуют отставки главного тренера команды Олега Кононова.
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