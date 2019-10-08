Политика

Газета.RuГазета.RuДжим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Американский актер Джим Керри выложил в своем твиттере карикатуру на президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. На картинке американский президент цитирует главе Украины слова главного героя фильма "Крестный отец".
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Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

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Джим Керри посвятил карикатуру Трампу и Зеленскому

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Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

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Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

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На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
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Как уже сообщало ИА REGNUM, хоронить всех безродных, усопших в Барнауле, на кладбище во Власихе начали с 2005 года.
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Владельцы iPhone 11 жалуются на проблемы с камерой смартфона

Компания Apple пока не прокомментировала эту проблему.
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Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
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Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово

Российская газета 06 октября в 12:14
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Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
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Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян

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Политика

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Московский Комсомолец вчера в 12:40
Кино

Трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским появился в Сети

VSE42.RU вчера в 22:01
Политика

Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву

Ранее президент России Владимир Путин подписал несколько указов о повышении зарплат лиц, замещающих государственные должности страны.
РБК вчера в 21:51
Гаджеты

В Android-смартфонах вновь обнаружили ранее исправленную уязвимость

Эксперты компании Google обнаружили уязвимость в коде ядра мобильной операционной системы Android, затрагивающую некоторые модели смартфонов.
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Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске

Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.
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Российские власти признали риск падения спроса на нефть

Проект стратегии был представлен 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака.
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Политика

Конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу

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Политика

На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика

В Иране пояснили причину задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране связано с вопросом получения визы, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
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Армия и оружие

Министр обороны и глава Генштаба Украины посетили Золотое, где запланирован отвод войск

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк совместно с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком посетили поселок Золотое в Луганской области, где запланировано разведение войск.
ТАСС вчера в 13:50
Футбол

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Футбольный агент Дмитрий Чельцов объяснил причину, по которой французский хавбек Йолан Молло покинул петербургский "Зенит" в 2017 году, передает "Спорт Бизнес Онлайн".
Газета.Ru вчера в 02:49
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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
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Врач перечислил признаки рака на теле человека

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Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
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Отмечается, что плавучий космодром готов к транспортировки из Лонг-Бич в США на Дальний Восток.
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Проект пилотируемой ракеты «Ангара» разработают к концу года

Разработка проекта ракеты-носителя «Ангара-А5П», которая будет способна выводить на орбиту корабль «Орел», завершится к концу 2019 года.
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Канадо-американский актёр, комик, сценарист и продюсер. Наиболее известен по фильмам «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Эйс Вентура: Когда зовёт природа», «Тупой и ещё тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Человек на луне», «Вечное сияние чистого разума». Обладатель двух и номинант на шесть «Золотых глобусов», номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. Является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и мира.
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