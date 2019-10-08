Политика

РИА НовостиРИА НовостиДжим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

Американский актер Джим Керри опубликовал в своем Twitter карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.
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Джим Керри показал карикатуру на Трампа и Зеленского

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Канадо-американский актёр, комик, сценарист и продюсер. Наиболее известен по фильмам «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Эйс Вентура: Когда зовёт природа», «Тупой и ещё тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Человек на луне», «Вечное сияние чистого разума». Обладатель двух и номинант на шесть «Золотых глобусов», номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. Является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и мира.
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