Политика
РИА НовостиДжим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу
Американский актер Джим Керри опубликовал в своем Twitter карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.
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Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Оперативники задержали предполагаемого убийцу 17-летней студентки из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами россиян
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН приостановили работу из-за проблем с выдачей виз делегатам из России.
Авто
Представлены обновленные минивэны Ford Galaxy и S-Max
Пятиместный Ford S-Max стоит от 33 тысяч евро (третий ряд нужно заказывать отдельно), а за семиместный Ford Galaxy просят минимум 35 тысяч.
Авто
Aston Martin впервые показал родстер Vantage
Компания Aston Martin опубликовала первые фотографии Vantage в кузове родстер.
Политика
Песков объяснил, почему президенту и премьеру повысили зарплаты
Повышение с октября зарплат президента, премьера, главы СК и генпрокурора плановое, сообщил в понедельник РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
По маршрутам военного времени: рейсовые автобусы призовут в армию
В случае объявления военного положения Минобороны планирует использовать часть рейсовых и междугородных автобусов как санитарный транспорт.
Общество
В Петербурге бастуют курьеры Ozon
Сотрудники курьерской службы компании Ozon в Петербурге после встречи с руководителями решили продолжать начатую накануне забастовку до принятия их требований.
Футбол
Валерий Карпин не собирается покидать «Ростов» ради «Спартака»
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не собирается покидать команду, следует из интервью, опубликованном на сайте клуба.
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Политика
Спикер Рады назвал условия особого статуса Донбасса
Новый закон об особом статусе отдельных районов Донбасса вступит в силу при некоторых условиях.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Политика
Зеленский поручил упростить процедуру перемещения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров разработать план по упрощению процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.
Политика
Захарова прокомментировала угрозу Трампа разрушить экономику Турции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, что он при определенных обстоятельствах может "разрушить" экономику Турции.
Происшествия
В Москве загорелся автобус в тоннеле
По предварительным данным, ДТП произошло из-за столкновения автобуса с легковым автомобилем, в результате чего произошло возгорание.
Гаджеты
Больше никакого Android 9 Pie. Google заставит производителей выпускать все новые смартфоны сразу на Android 10
Android 9 Pie была выпущена 6 августа 2018 года, так что у на 31 января производителей будет год с половиной, чтобы насладиться выпуском устройств на её основе.
Технологии
В России пробуют вырабатывать электроэнергию из подводных течений
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
Экономика
Владимир Штыгашев жестко прошелся по «налоговому вопросу» в Хакасии
Владимир Штыгашев жестко потребовал урегулировать вопрос с налоговыми платежами.
Армия и оружие
Трамп: вывод войск США из Сирии расстроил Россию и Китай
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай больше всех расстроены выводом американских войск из Сирии.
Культура
СМИ рассказали, как российские олигархи улучшают имидж России в США
Русскую культуру активно продвигают за рубежом как минимум пять миллиардеров и один банкир из России, говорится в материале газеты The New York Times под названием «Олигархи как меценаты в США представляют более мягкий образ России».
Шоу-бизнес
Брежнева и Меладзе появились вместе на публике после слухов о разладе
На опубликованном на личной странице Брежневой в социальной сети "Инстаграм" видео из сториз певица вместе с подругой вовсю подпевает исполнителю.
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке
Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.