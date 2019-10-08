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Происшествия Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка В Новосибирске около Хилокского рынка на улице Малыгина произошла массовая драка, в результате пострадал один человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону.