Политика

РИА НовостиРИА НовостиДжим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

Американский актер Джим Керри опубликовал в своем Twitter карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа.
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Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского

Взгляд.ру00:33

Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

РБКвчера в 23:44

Джим Керри нарисовал Трампа с Зеленским в виде персонажей «Крестного отца»

REGNUMвчера в 06:58

Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

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Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Газета.Ruвчера в 18:42

Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

РИА Новостивчера в 18:30

Джим Керри посвятил карикатуру Трампу и Зеленскому

Известиявчера в 20:18
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Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.
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В конце сентября Наталья Бочкарева попала на страницы многих средств массовой информации в связи с, якобы, задержанием правоохранительными органами.
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Хантсман указал на необходимость развития диалога США с Россией.
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Штайнмайер поддержал «формулу Штайнмайера» на волне киевских протестов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил в защиту названной в его честь формулы по Донбассу, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на Deutsche Welle.
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Умерла боровшаяся с раком участница КВН Евгения Жарикова

Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, страдавшая от онкологии, скончалась в больнице в Москве.
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В российской Арктике зафиксировали выброс метана рекордного количества

На одном из участков Восточно-Сибирского моря был обнаружен необычно большой выброс такого газа как метан.
В городе R вчера в 14:31
Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Коммерсантъ вчера в 05:35
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Космос

Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад

Саму межпланетную станцию "Луна-3" запустили 4 октября, а впервые заглянуть за "лунный горизонт" и сфотографировать загадочную обратную сторону она смогла 7 октября.
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РИА Новости вчера в 14:51
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Боец ММА скончался после турнира в Грозном

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В текущей «регулярке» россиянин сыграл 2 игры за «Рейнджерс» при общем показателе «-2». Эберт провёл сезон-2018/19 в шведском клубе «Эребру», где набрал 33 (11+22) очка в 49 играх.
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Руби капусту и птичьи головы: приметы на Сергея-Курятника - 8 октября

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Пусковую платформу проекта "Морской старт" перебазируют из США в Россию.
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Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit напомнил о том, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.
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Экс-депутата Рады Пашинского арестовали на два месяца

Бывшего депутата Верховной рады Сергея Пашинского арестовали до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
Life.ru вчера в 16:23
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Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
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Газета.Ru вчера в 18:32
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В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик

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Опубликованы фотографии смартфона Motorola с необычным дизайном

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В Челябинске задержан напавший на женщину в лифте

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Джим Керри
Канадо-американский актер
Канадо-американский актёр, комик, сценарист и продюсер. Наиболее известен по фильмам «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Эйс Вентура: Когда зовёт природа», «Тупой и ещё тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Человек на луне», «Вечное сияние чистого разума». Обладатель двух и номинант на шесть «Золотых глобусов», номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. Является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и мира.
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