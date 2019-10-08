Политика

Газета.RuГазета.RuДжим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Американский актер Джим Керри выложил в своем твиттере карикатуру на президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. На картинке американский президент цитирует главе Украины слова главного героя фильма "Крестный отец".
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Американский актер Джим Керри опубликовал
 на своей странице в Twitter карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.
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Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

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