Политика
Газета.RuДжим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Американский актер Джим Керри выложил в своем твиттере карикатуру на президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. На картинке американский президент цитирует главе Украины слова главного героя фильма "Крестный отец".
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с чего всё началось
Американский актер Джим Керри опубликовал на своей странице в Twitter карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.РБКвчера в 23:44
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Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
РБК 04:16
Авто
Пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic
Российские пенсионеры и люди предпенсионного возраста предпочитают Lada Classic.
UfaTime.ru вчера в 16:50
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15
Экономика
В третьем квартале прибыль Samsung упала на 56%
Прибыль компании за квартал с июля по сентябрь составит, скорее всего, 7,7 трлн вон (6,44 млрд долларов), что все-таки выше ожидаемых 7,1 трлн вон.
IT-World 03:40
Происшествия
Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом
Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.
Газета.Ru 03:53
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Вологдой
Погибли четыре человека, сообщает Управление МВД по Вологодской области.
Российская газета 03:39
Футбол
Кирилл Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»
Говорит Москва 02:59
Экономика
Нелегальный рынок такси вырос на 35% за последние два года
Эксперты зафиксировали резкий рост нелегального рынка такси в России, говорится в исследовании аналитического центра при правительстве России.
Коммерсантъ 02:05
Политика
В Иране назвали причину задержания российской журналистки Юзик
Российская журналистка Юлия Юзик была задержана в Тегеране не из-за шпионажа, а из-за проблем с визой.
Life.ru вчера в 05:36
Общество
Названы российские города с самыми большими зарплатами
Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.
Lenta.ru 06 октября в 19:58
Армия и оружие
США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Российская газета 04:38
Происшествия
Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО
Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
Российская газета 02:44
Происшествия
В Барнауле СК начал проверку кладбища с незакопанными могилами
Следственные органы инициировали проверку городского кладбища в Барнауле, где уже несколько дней остаются открытыми несколько могил.
Российская газета 02:43
Единоборства
Устинов согласился заменить Спонга в бою с Усиком
Metaratings 04:00
Политика
В администрации президента сделали выводы из выборов в Мосгордуму
Итоги сентябрьских выборов в Мосгордуму были благожелательно восприняты и властью, сохранившей контроль над парламентом, и оппозицией, расширившей представительство и получившей 20 из 45 мест.
Ведомости вчера в 17:54
Происшествия
Самолет-амфибия совершил жесткую посадку под Магаданом
Частный самолет-амфибия совершил жесткую посадку при взлете в Магаданской области.
Известия 03:33
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Происшествия
Возле крупного рынка в Новосибирске произошла массовая драка
Ведомости вчера в 07:37
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Политика
Путин наградил американского астронавта Ника Хейга Орденом Мужества
Президент Владимир Путин наградил американского астронавта Ника Хейга за мужество в ходе полета, который сорвался из-за аварийной ракеты "Союз-ФГ".
РИА Новости 04:51
Энергетика
«Ведомости»: российские власти признали риск падения спроса на нефть
Падение мирового спроса на нефть может произойти после 2025 года, а пик потребления может быть достигнут ранее 2030-х годов, следует из проекта Энергостратегии России, разработанного Министерством энергетики.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 06 октября в 08:53
Происшествия
Следствие просит арестовать девелопера Павла Фукса
Ранее в СМИ появилась информацию о том, что просит арестовать его брата Павла Фукса - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных «Теремок» Романа Фукса.
РИАМО вчера в 09:26
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Гаджеты
В России стартовали продажи смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Китайская компания Xiaomi объявила о презентации новой линейки смартфонов на территории России.
ИнфоСМИ 03:13
Политика
В Госдуме допустили скорое восстановление авиасообщения с Грузией
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников допустил вероятность скорого восстановления авиасообщения с Грузией.
Известия 04:46