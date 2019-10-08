с чего всё началось

Американский актер Джим Керри выложил в своем твиттере карикатуру на президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. На картинке американский президент цитирует главе Украины слова главного героя фильма "Крестный отец".

Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Происшествия Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

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Политика Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

Общество В России могут запретить крафтовое пиво В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.

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Гаджеты Microsoft решила оставить Windows в прошлом СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.

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