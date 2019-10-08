Политика

Газета.RuГазета.RuДжим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

Американский актер Джим Керри выложил в своем твиттере карикатуру на президента США Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского. На картинке американский президент цитирует главе Украины слова главного героя фильма "Крестный отец".
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с чего всё началось
Американский актер Джим Керри опубликовал
 на своей странице в Twitter карикатуру на президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа.
РБКвчера в 23:44

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Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

RT на русском02:43

Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского

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РИА Новостивчера в 18:30

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Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

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Джим Керри опубликовал карикатуру на Зеленского и Трампа

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Джим Керри нарисовал Трампа с Зеленским в виде персонажей «Крестного отца»

REGNUMвчера в 06:58
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Письмо советских моряков обнаружили в Бразилии

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Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости вчера в 02:11
Шоу-бизнес

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Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

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В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
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СМИ сообщили, что Microsoft станет уделять операционной системе Windows меньше внимания и сосредоточится на развитии сервисов и приложений.
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Джим Керри
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Канадо-американский актёр, комик, сценарист и продюсер. Наиболее известен по фильмам «Маска», «Бэтмен навсегда», «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Эйс Вентура: Когда зовёт природа», «Тупой и ещё тупее», «Лжец, лжец», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана», «Человек на луне», «Вечное сияние чистого разума». Обладатель двух и номинант на шесть «Золотых глобусов», номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. Является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и мира.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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