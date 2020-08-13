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РБК
РБК

Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга

Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс в большом интервью «РБК Инвестициям» предупредил о рисках возникновения «пузыря» на мировом рынке долга.В источнике
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Эхо Москвы

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что в ближайшее время может начаться мировой экономический кризис

Эхо Москвы04:32
РБК

Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга

РБК04:00
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Снимки со спутника показали повреждения ядерного объекта в КНДР

Спутниковые снимки показали, что недавнее наводнение из-за ливней в Северной Корее могло повредить насосные станции, подключенные к главному ядерному объекту страны в Йонбене, сообщается на американском ресурсе 38 North, который мониторит обстановку в КНДР.
Аргументы и Факты03:30

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости02:57
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В России создали энергонезависимую память нового поколения

О запуске производства в Москве энергонезависимой резисторной памяти, на базе которой планируют создать чип радиочастотной идентификации, сообщила принадлежащая «Роснано» компания «Крокус наноэлектроника».
Новый Век04:06
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Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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«Вашингтон» Овечкина упустил победу в первом матче серии с «Айлендерс»

"Вашингтон Кэпиталз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:4 (счет в серии - 0-1) Два года назад "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли под руководством Барри Троца, который ныне возглавляет "Айлендерс", где ворота к тому же защищает начинавший свою энхаэловскую карьеру в "Кэпс" Семен Варламов.
Газета.Ru03:34

«Мегафон» запустил услугу «Мобильный ID»

На процесс регистрации или авторизации на сайтах с помощью «Мобильного ID» уходит несколько секунд – нужно всего лишь ввести свой номер телефона и подтвердить вход посредством push-уведомления.
Evo-rus.comвчера в 07:32
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Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостейвчера в 02:34
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