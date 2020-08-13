Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга
Правительства повсюду печатают и тратят огромное количество денег. Возможно, мы получим еще один «пузырь» на рынках, который может лопнуть. В 2008 году у нас были проблемы из-за слишком больших долгов.В источнике
С чего всё началось
Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга
Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс в большом интервью «РБК Инвестициям» предупредил о рисках возникновения «пузыря» на мировом рынке долга.
РБКвчера в 04:00
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Американский инвестор заявил о риске раздувания «пузыря» на мировом рынке долга
Газета.Ruвчера в 16:03