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РБК
РБК

Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга

Правительства повсюду печатают и тратят огромное количество денег. Возможно, мы получим еще один «пузырь» на рынках, который может лопнуть. В 2008 году у нас были проблемы из-за слишком больших долгов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга

Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс в большом интервью «РБК Инвестициям» предупредил о рисках возникновения «пузыря» на мировом рынке долга.
РБКвчера в 04:00
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ФАН

Перспективы Америки совсем плохи: Делягин назвал причины скорого краха США

ФАНвчера в 08:13
Долг.рф

Мультимиллиардер Джим Роджерс рассказал о перспективных инвестициях

Долг.рфвчера в 15:11
Политика Сегодня

Делягин о скором крахе доллара: перспективы Америки совсем плохи

Политика Сегоднявчера в 13:02
Профиль

В США предсказали появление «пузыря» на мировом рынке долга

Профильвчера в 08:19
Газета.Ru

Американский инвестор заявил о риске раздувания «пузыря» на мировом рынке долга

Газета.Ruвчера в 16:03
Эхо Москвы

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что в ближайшее время может начаться мировой экономический кризис

Эхо Москвывчера в 04:32
РБК

Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга

РБКвчера в 04:00

«Бабушка легкого поведения» получит приквел

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 12 августа в Москве стартовали съемки комедии «Прабабушка легкого поведения», приквела комедийной франшизы «Бабушка легкого поведения» от продюсеров Александра Реввы и Марюса Вайсберга.
Кинобизнес сегоднявчера в 09:29
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Илон Маск предложил помощь белорусам

Американский предприниматель Илон Маск заявил в четверг, что видеоролики из Белоруссии, на которых видно, как правоохранительные органы республики жестко разгоняют протестующих, несогласных с результатами президентских выборов, вызывают у него жалость.
ТАССвчера в 09:07
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Известиявчера в 15:27
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Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новостивчера в 13:08
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Twitch анонсировала турнир по Fall Guys

Fall Guys: Ultimate Knockout вышла 4 августа на ПК и PlayStation 4. В день релиза из-за наплыва игроков разработчикам пришлось отключить серверы: пиковый онлайн в Steam в первый день превысил 100 тыс. человек, а общее количество скачиваний Fall Guys на PS4 составило более 1,5 млн.
CyberSport.ru12 августа в 06:15

Тедеско рассказал о реакции «Спартака» на заявление Федуна

13 августа, Mossovetinfo.ru - Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско рассказал, как футболисты отреагировали на слова владельца клуба Леонида Федуна, который после ничьей с «Сочи» (2:2) в 1-м туре РПЛ заявил, что снимет команду с чемпионата.
Моссоветвчера в 13:10

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Четыре президента призвали Лукашенко прекратить насилие

Четыре восточноевропейских лидера обратились к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с призывом прекратить насилие силовиков над гражданами страны и вступить с ними в переговоры для мирного урегулирования кризиса.
Octagon.Mediaвчера в 13:08
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Лавров попросил США предъявить доказательства «сговора» с талибами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США попросил предъявить доказательства сговора Москвы с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан».
Известиявчера в 09:55
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Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ruвчера в 12:29