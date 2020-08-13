Джим Роджерс предсказал раздувание «пузыря» на мировом рынке долга

РБК 5

Правительства повсюду печатают и тратят огромное количество денег. Возможно, мы получим еще один «пузырь» на рынках, который может лопнуть. В 2008 году у нас были проблемы из-за слишком больших долгов.