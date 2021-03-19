Джо Байден споткнулся и упал на трапе перед вылетом в Джорджию
Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт Air Force One. Об этом сообщает The Sun. Самолет должен вылететь в Джорджию, где у политика запланирован ряд важных мероприятий.В источнике
С чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook
прокомментировала падение президента США Джо Байдена, который ранее трижды споткнулся и упал при подъеме на борт номер один (Air Force One).