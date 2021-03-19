Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт Air Force One. Об этом сообщает The Sun. Самолет должен вылететь в Джорджию, где у политика запланирован ряд важных мероприятий.

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С чего всё началось Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала падение президента США Джо Байдена, который ранее трижды споткнулся и упал при подъеме на борт номер один (Air Force One). Lenta.ru вчера в 15:26