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Газета.Ru

Джо Байден споткнулся и упал на трапе перед вылетом в Джорджию

Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу на борт Air Force One. Об этом сообщает The Sun. Самолет должен вылететь в Джорджию, где у политика запланирован ряд важных мероприятий.В источнике
С чего всё началось
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook
 прокомментировала падение президента США Джо Байдена, который ранее трижды споткнулся и упал при подъеме на борт номер один (Air Force One).

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