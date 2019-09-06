Кино

ТАССТАССФильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса. Об этом объявило в субботу международное жюри старейшего в мире смотра. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале.
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