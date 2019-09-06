Кино
ТАССФильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса. Об этом объявило в субботу международное жюри старейшего в мире смотра. Церемония во Дворце кино на острове Лидо велась на сайте Венецианской биеннале.
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Победителей 76-го Венецианского кинофестиваля назовут сегодня на финальной церемонии
Эхо Москвывчера в 22:10
Спустя 17 лет на кинофестивале в Венеции показали полнометражный литовский фильм
BaltNews.ltвчера в 05:21
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Футбол
Сборная Франции разгромила команду Албании в матче отбора Евро-2020
Сборная Франции дома со счетом 4:1 победила команду Албании в матче группы H отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу.
ТАСС 16:59
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Названы вызывающие гордость пять российских внедорожников
Как пишет издание «Актуальные новости», представившее этот топ-5, в него вошли машины, способные пройти по целине, а потому вызывающие законную гордость производителей.
Слово и Дело 11:21
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
RT на русском 05 сентября в 02:51
Единоборства
Нурмагомедов опять выпрыгнул из клетки
Lenta.ru 18:41
Армия и оружие
Профессиональные секреты: как танкисты используют ложные маневры и базовые приемы
Накануне дня танкиста на полигоне под Ростовом мотострелки поражают условного неприятеля с дальности до 2 км. Поразить цель на дальности до двух километров и совершить маневр, чтобы избежать ответной атаки – так накануне своего профессионального праздника тренируются танкисты.
ТК Звезда 02:49
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отметил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета 20:33
Общество
На Кубани более 30 тысяч человек остались без электричества
Почти 31 тысяча человек в городе Белореченск Краснодарского края остались без электроснабжения, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
РИА Новости 04:40
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия 16:03
Политика
В Забайкалье выбирают губернатора
REGNUM 19:02
Теннис
С. Уильямс: Андрееску провела невероятный матч и заслужила победу
Андрееску провела невероятный матч.
Чемпионат 18:55
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
Российская газета 12:48
Футбол
Сборная России отправилась в Калининград
Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Калининград на отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана.
Sport24.ru 11:46
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов потребовала от России выдать Владимира Цемаха, вызволенного из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными.
Lenta.ru 17:57
Политика
Пенсионный возраст в России могут повысить до 70 лет
ТВК вчера в 05:05
Политика
Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit
Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК 17:59
Политика
На Украине назвали фамилии переданных России заключенных
Стоит отметить, что Матиос называл имена переданных российских жителей и граждан Украины.
Газета.Ru 19:13
Армия и оружие
В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник
Арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) с территории провинции Амран в Йемене, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.
РИА Новости 16:49
Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в мире за 2019 год
Британские специалисты агентства IHS Market составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за 2019 год.
UfaTime.ru 05:17
Происшествия
Российских журналистов и наблюдателей обстреляли
Автобус с наблюдателями на предстоящих выборах и журналистами обстреляли на границе Красноярского края и Республики Тыва.
Lenta.ru 13:39
Гаджеты
Приложение Honor PocketVision поможет людям с проблемами со зрением
Бренд Honor представил на IFA 2019 приложение, которое пригодится некоторым людям с проблемами со зрением.
iXBT.com 11:46
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии назвал ошибкой брак с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад Пятый сожалеет о браке с победительницей конкурса «Мисс Москва 2015» Оксаной Воеводиной.
URA.Ru вчера в 22:33
Политика
В России может появиться идентификация избирателей с помощью биометрии
Концерн "Автоматика" (входит в "Ростех") рассматривает возможность оснащения цифровых избирательных участков оборудованием для идентификации избирателей с использованием биометрических данных, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор концерна Владимир Кабанов.
РИА Новости 20:27
Шоу-бизнес
Вдова солиста Linkin Park выходит замуж за пожарного
Поклонники осудили ее за такое решение. 20 июля 2017 года солист легендарной рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой.
StarHit.ru 15:30
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Экономика
Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта
Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.
ПРАЙМ 17:11
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50