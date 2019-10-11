Кино
iReactor«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей. Фильм стартовал в России 3 октября. Соответствующие данные представила Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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«Джокер» по-прежнему доминирует на российских экранах и преодолевает рубеж в миллиард рублей
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Турецкая армия нейтрализовала 399 курдских бойцов — Минобороны Турции
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