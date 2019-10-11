Кино
iReactor«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Сборы американского фильма «Джокер» режиссера Тодда Филлипса в российском прокате превысили один миллиард рублей. Фильм стартовал в России 3 октября. Соответствующие данные представила Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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«Джокер» по-прежнему доминирует на российских экранах и преодолевает рубеж в миллиард рублей
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Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
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Экономика
ФРС США возвращается к скупке активов
Федеральная резервная система (ФРС) США будет ежемесячно покупать казначейские бумаги на $60 млрд, что не делала с 2014 года.
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Согласно поправкам, получать денежные пособия по уходу за ребенком до полутора лет может лишь тот, кто фактически ухаживает за ним и тратит на это достаточное количество времени, даже если работает неполный рабочий день.
Газета.Ru 05:06
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Автомобили Lada #CLUB отличаются шильдиками и новой обивкой сидений с вышитым названием серии, двухцветными колёсными дисками специального дизайна, корпусами наружных зеркал чёрного цвета.
За рулем Кубань 05:56
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Доллар подешевел на 35,6 копейки – до 64,7416 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на пятницу, 11 октября.
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Дни24 вчера в 05:21
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Семья Заворотнюк впервые публично высказалась о ситуации с актрисой
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Газета.Ru вчера в 02:55
Спорт
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Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии
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