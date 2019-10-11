Кино
Петербургский дневник«Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Кинокартина «Джокер» режиссера Тодда Филлипса заработала в российском прокате более 1 млрд рублей. Об этом говорят данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Фильм вышел на российские экраны с 3 октября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:00, Вашингтон
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Общество
Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне закроется 15 ноября
Киноцентр "Соловей" на Дружинниковской улице в Москве закроется 15 ноября. Об этом сообщили в кассах киноцентра.
Москва 24 вчера в 12:46
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Общество
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Происшествия
Катер затонул на реке в Хабаровском крае
Катер затонул на реке Горин в Хабаровском крае, один человек погиб и двое пропали без вести. Их разыскивают спасатели и полиция.
Известия вчера в 23:40
Гаджеты
Оглашены все обязательные для установки на новый Android приложения
В сети появился документ со списком всех приложений, которые производители смартфонов должны устанавливать на устройства с новой версией операционной системы Android 10.
Ferra вчера в 13:17
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета вчера в 06:56
Кино
Скончался голливудский актер Роберт Форстер
Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
NewInform 03:32
Политика
Минфин США попросил суд отклонить поданный из-за санкций иск Дерипаски
Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, потребовавшего исключить его из санкционного списка, говорится в меморандуме министерства, направленном в суд округа Колумбия.
РБК 00:48
Общество
В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 20:27
Футбол
«Рома» интересуется полузащитником «Локомотива»
Итальянский футбольный клуб «Рома» интересуется полузащитником «Локомотива» Гжегожем Крыховяком.
ФАН вчера в 08:51
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Авто
В России изменился транспортный налог
Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe вчера в 09:16
Единоборства
Алексахин победил нокаутом в дебютном поединке PFL
Николай Алексахин закончил первый бой в США досрочной победой техническим нокаутом над канадцем Джесси Родсоном.
Брянская улица 02:45
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Происшествия
СМИ: Болт стал участником массовой драки в ночном клубе
RT на русском 03:17
Футбол
Российский гимнаст Нагорный завоевал золото ЧМ в многоборье
Газета.Ru вчера в 13:06
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Политика
Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
Газета.Ru 01:49
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Как пояснили в пресс-службе ПФР, в 2019 году перестали учитываться при подсчете пенсионного стажа периоды, обозначенные в ч. 1, ст. 12 ФЗ № 400, если до них или после не было трудовой деятельности, являющейся поводом для отчислений в ПФР.
Pravda.Ru 10 октября в 22:40
Происшествия
Прокуратура выяснит причины смещения свай жилого дома в Салехарде
Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку после смещения свайного основания жилого двухэтажного дома в Салехарде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости 03:33
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Здоровье
Подросток 2 года прикован к постели из-за вросшего волоса в его теле
15-летний Чае Руффолд, проживающий в британском городе Истборн, на протяжении двух последних лет не выходит из дома и живет сейчас на сильнодействующих обезболивающих средствах и антибиотиках.
Ugpressa.ru вчера в 13:05
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Здоровье
Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «не жрать»
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радиостанции "Говорит Москва" напомнил всем, кто хочет справится с лишним весом, о совете балерины Майи Плисецкой.
РИА Новости вчера в 09:41
Общество
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
В столичном регионе в субботу, 12 октября, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя.
Известия 03:19
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости 10 октября в 06:47