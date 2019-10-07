с чего всё началось

Несмотря на негативную шумиху в прессе и «взрослый» прокатный рейтинг R, «Джокер» Тодда Филлипса стартовал в прокате на порядок лучше, чем предполагали аналитики: по итогу первого уикенда картина с бюджетом в $60 миллионов не только окупилась, но и установила несколько рекордов.

«Джокер» побил несколько рекордов по сборам

Политика Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».

Общество Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.

Политика Лавров проводит встречу с главой МИД Ирака Лавров в понедельник прибыл в Багдад с рабочим визитом. Там он планирует встретиться с руководством страны.

Политика Глава МВД Германии предупредил о новом миграционном кризисе Осенью 2015 года в Европе наступил миграционный кризис из-за многократного увеличения потока нелегальных мигрантов и беженцев в Евросоюз из Северной Африки, Южной Азии и с Ближнего Востока из-за войн в регионах и демографического взрыва.

Происшествия В Подмосковье младенец насмерть захлебнулся молоком 7 октября в Подмосковной Балашихе двухмесячный младенец насмерть захлебнулся молоком. Это произошло в момент, когда мать кормила его грудью.

Здоровье Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.

Политика На Украине отказались от разведения сил в Донбассе 7 октября Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.

Экономика Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому назначена предельная доля иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год.

Политика ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».

Здоровье Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.

Происшествия Иркутские подростки получили ожоги в полицейской машине В Иркутской области широкий общественный резонанс получило ЧП с двумя подростками, обгоревшими в момент нахождения в полицейской машине.