Кино

Фильм ПроФильм Про«Джокер» побил несколько рекордов по сборам

Несмотря на негативную шумиху в прессе и «взрослый» прокатный рейтинг R, «Джокер» Тодда Филлипса стартовал в прокате на порядок лучше, чем предполагали аналитики: по итогу первого уикенда картина с бюджетом в $60 миллионов не только окупилась, но и установила несколько рекордов.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса в первые выходные собрал в США $93,5 млн, обновив рекорд октября, сообщил
 еженедельник Variety.
РБК02:26

Подробнее о событии

«Джокер» собрал в США рекордные 93,5 млн долларов

Москва 2404:57

Обзор кассовых сборов в США за уик-энд 4 - 6 октября, 2019: Мощно стартовавший «Джокер» обновил рекорд октября

Кинобизнес сегодня00:18

«Джокер» возглавил российский прокат

Газета.Ru03:28

Фильм «Джокер» на выходных возглавил американский и российский прокат

РБК02:26

Кассовые сборы в России за уик-энд 3-6 октября: «Джокер» превосходит ожидания

Страницы Воронежской культуры03:06

СМИ: «Джокер» собрал рекордные $93,5 млн в первый уикенд проката в США

ТАССвчера в 23:46

Фильм «Джокер» возглавил российский прокат в выходные

РИА Новости04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Шоу-бизнес

СМИ распространили информацию о смерти Анастасии Заворотнюк

Толк вчера в 22:44
Политика

Власти Ирана назвали причины задержания российской журналистки

Задержание российской журналистки Юлии Юзик в Иране не связано со шпионажем, у нее была проблема с визой, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии, передает «РИА Новости».
Ведомости 05:39
Политика

В США назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе

Запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 05:34
Общество

Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование клеток

Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
Коммерсантъ 05:35
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Домодедове

ТАСС вчера в 11:47
Политика

Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Lenta.ru вчера в 11:20
Армия и оружие

Эрдоган: войска США покидают северо-восток Сирии

Американские войска начали покидать северо-восток Сирии, где Турция готовит операцию по созданию зоны безопасности.
REGNUM 04:22
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Армия и оружие

Солдаты ВВО впервые замаскируются под объекты сельского хозяйства

Российская газета 03:06
Происшествия

Первый штраф за курение на балконе выписали на Ставрополье

Жителю города Изобильного в Ставропольском крае выписали один из первых штрафов за курение на балконе.
Известия 04:58
Политика

Лавров проводит встречу с главой МИД Ирака

Лавров в понедельник прибыл в Багдад с рабочим визитом. Там он планирует встретиться с руководством страны.
Политика Сегодня 05:16
Политика

Выступление датского премьера вызвало хохот в парламенте

Sputnik Литва вчера в 11:40
Происшествия

В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый

В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Политика

Глава МВД Германии предупредил о новом миграционном кризисе

Осенью 2015 года в Европе наступил миграционный кризис из-за многократного увеличения потока нелегальных мигрантов и беженцев в Евросоюз из Северной Африки, Южной Азии и с Ближнего Востока из-за войн в регионах и демографического взрыва.
РБК вчера в 07:08
Происшествия

В Подмосковье младенец насмерть захлебнулся молоком

7 октября в Подмосковной Балашихе двухмесячный младенец насмерть захлебнулся молоком. Это произошло в момент, когда мать кормила его грудью.
Уралинформбюро 01:39
Здоровье

Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц

Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Вечерняя Москва 05 октября в 11:42
Общество

Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени в Москве

Прошедшая ночь, с 6 на 7 октября, стала самой холодной с начала осени в Москве, сообщает столичное метеобюро.
Вечерняя Москва 00:56
Политика

На Украине отказались от разведения сил в Донбассе 7 октября

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.
RT на русском 05:47
Политика

Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг вновь поменяла описание в своём профиле в Twitter, заявив о якобы наличии у неё синдрома Аспергера.
RT на русском 05:19
Экономика

Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому назначена предельная доля иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год.
Газета.Ru 05:05
Фигурное катание

На турнире в Японии Трусова опередила Загитову

МонаВиста 05 октября в 08:49
Политика

ФБР задержало и допросило российского депутата в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
RT на русском вчера в 05:43
Здоровье

Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России

Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
Происшествия

Иркутские подростки получили ожоги в полицейской машине

В Иркутской области широкий общественный резонанс получило ЧП с двумя подростками, обгоревшими в момент нахождения в полицейской машине.
REGNUM 05:39
Кино

В Узбекистане планируют снять исторический телесериал за $20 млн

REGNUM 02:58
Экономика

МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Экономика

В Китае выращивают свиней размером с белых медведей

Газета.Ru вчера в 02:25
Политика

В Греции 13 церквей отказались признавать ПЦУ

В Греции 13 православных церквей отказываются признать действия Константинополя по выдаче автокефалии так называемой православной церкви Украины (ПЦУ).
Взгляд.ру 05:38
Политика

Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня»

Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский назначен на должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня", сообщает ТАСС.
Российская газета 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное