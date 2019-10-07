Кино
Фильм Про«Джокер» побил несколько рекордов по сборам
Несмотря на негативную шумиху в прессе и «взрослый» прокатный рейтинг R, «Джокер» Тодда Филлипса стартовал в прокате на порядок лучше, чем предполагали аналитики: по итогу первого уикенда картина с бюджетом в $60 миллионов не только окупилась, но и установила несколько рекордов.
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Кассовые сборы в России за уик-энд 3-6 октября: «Джокер» превосходит ожидания
Страницы Воронежской культуры03:06
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В США назвали «Северный поток — 2» сокрушительным ударом по Европе
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Нобелевскую премию в области медицины и физиологии получили американский онколог Уильям Кэлин, британский ученый Питер Рэтклифф и американский ученый-медик и Грегг Л. Семенза.
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Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
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В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
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Осенью 2015 года в Европе наступил миграционный кризис из-за многократного увеличения потока нелегальных мигрантов и беженцев в Евросоюз из Северной Африки, Южной Азии и с Ближнего Востока из-за войн в регионах и демографического взрыва.
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Врачи рекомендовали отказаться от злоупотребления наращиванием ресниц
Женщинам не стоит злоупотреблять наращиванием ресниц, так как эта процедура может привести к вредным для здоровья последствиям.
Общество
Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени в Москве
Прошедшая ночь, с 6 на 7 октября, стала самой холодной с начала осени в Москве, сообщает столичное метеобюро.
Политика
На Украине отказались от разведения сил в Донбассе 7 октября
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что 7 октября ВСУ не начнут отводить свои силы из населённых пунктов Золотое и Петровское в Донбассе.
Политика
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Экономика
Назначена допустимая доля приема мигрантов на работу на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому назначена предельная доля иностранных работников в экономике по отраслям и по регионам России на 2020 год.
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На турнире в Японии Трусова опередила Загитову
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Сотрудник Федерального бюро расследований США в течение часа допрашивал журналиста и депутата Государственной думы РФ Ингу Юмашеву, находившуюся в аэропорту Нью-Йорка по пути на форум «Диалог Форт-Росс».
Здоровье
Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России
Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
Происшествия
Иркутские подростки получили ожоги в полицейской машине
В Иркутской области широкий общественный резонанс получило ЧП с двумя подростками, обгоревшими в момент нахождения в полицейской машине.
Экономика
МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
Экономика
В Китае выращивают свиней размером с белых медведей
Политика
В Греции 13 церквей отказались признавать ПЦУ
В Греции 13 православных церквей отказываются признать действия Константинополя по выдаче автокефалии так называемой православной церкви Украины (ПЦУ).
Политика
Кирилл Вышинский стал исполнительным директором МИА «Россия сегодня»
Бывший главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский назначен на должность исполнительного директора МИА "Россия сегодня", сообщает ТАСС.