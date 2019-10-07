с чего всё началось

Фильм «Джокер» стал лидером российского проката, собрав более 622 млн руб. и 2 млн зрителей с 3 по 6 октября.

«Джокер» стал лидером российского и американского проката в выходные

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Политика Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.

Политика AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза» В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.

Происшествия Иркутская таможня выявила махинации с экспортом леса на 228 млн рублей Махинации с валютной выручкой от продажи леса выявили сотрудники Иркутской таможни. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Политика Стала известна судьба задержанной в Иране российской журналистки Россия рассчитывает на освобождение задержанной в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик на этой неделе.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Политика Лавров прибыл на переговоры в Багдад Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в иракскую столицу Багдад.

Культура Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.

Политика Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого.

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Экономика МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.

Общество В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.

Происшествия Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Экономика ЦБ предложили разрешить анонимное пополнение электронных кошельков Созданная по инициативе ЦБ ассоциация «Финтех» (объединяет основных участников рынка) предложила регулятору отменить запрет на анонимное пополнение электронных кошельков, пишет РБК со ссылкой на текст предложений.

Общество В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.

Происшествия Автомобиль сбил женщин на остановке в Петербурге, одна из них погибла Один из автомобилей вылетел на остановку общественного транспорта и сбил двух женщин, одна из которых скончалась.

Общество Названы российские города с самыми большими зарплатами Агентство РИА Рейтинг исследовало уровень зарплат в ста крупных российских городах.

Общество В России возобновят производство кальвадоса В России планируется возобновить единственное производство крепкого яблочного напитка — кальвадоса, его будут изготавливать в АО "Прасковейское" (Ставропольский край) в 2020 году, сообщила РИА "Новости" начальник производственной лаборатории предприятия Наталья Алимова.

Финансы Эксперт рассчитал курсы валют при цене нефти в 10 долларов Сергей Суверов, старший аналитик БКС Премьер: - Вероятность ухода цены на нефть в район 10 долларов за баррель невелика и не превышает 5 процентов.

Политика Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Финансы Занятость в США и ожидание переговоров: как биржи Азии начали неделю На этой неделе основное внимание инвесторы уделят торговым переговорам на высшем уровне между США и Китаем.