с чего всё началось

Warner Bros. наверняка ориентировались на успех блокбастера с Томом Харди, выбирая дату премьеры для «Джокера», и расчёт оказался удачным: картина Тодда Филлипса также побила рекорд по сборам за первый день ($39,7 млн).

Политика Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".

Армия и оружие Трамп захотел вывести США из войны в Сирии Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.

Происшествия Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.

Происшествия Рассекречены документы о массовом убийстве детей нацистами ФСБ России рассекретила документы о гибели 214 детей в годы Великой Отечественной войны, в том числе результаты обследования могил и эксгумации тел.

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Происшествия Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.

Шоу-бизнес Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.

Единоборства Последний бой Федора Емельяненко пройдет 29 декабря в Японии 29 декабря в Японии Bellator и Rizin проведут совместный турнир.

Общество В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.

Армия и оружие Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.

Происшествия В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.

Культура Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет сегодня, 6 октября.

Армия и оружие Американский «Летающий штаб» заметили у границ России В конце сентября у берегов Крыма и Калининградской области заметили американские военные самолеты: они также провели возле российских границ многочасовые разведывательные полеты.

Политика Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Спорт Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.

Кино «Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.

Происшествия В Лондоне задержали больше 100 экоактивистов Полицая Лондона арестовала 135 человек, принимавших участие в протестах против глобального потепления, сообщается на странице столичной полиции в Twitter.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.