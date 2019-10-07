Кино

Фильм ПроФильм Про«Джокер» побил рекорд «Венома» по сборам

Warner Bros. наверняка ориентировались на успех блокбастера с Томом Харди, выбирая дату премьеры для «Джокера», и расчёт оказался удачным: картина Тодда Филлипса также побила рекорд по сборам за первый день ($39,7 млн).
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с чего всё началось
Фильм «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса в первые выходные собрал в США $93,5 млн, обновив рекорд октября, сообщил
 еженедельник Variety.
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