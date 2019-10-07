Кино
Фильм Про«Джокер» побил рекорд «Венома» по сборам
Warner Bros. наверняка ориентировались на успех блокбастера с Томом Харди, выбирая дату премьеры для «Джокера», и расчёт оказался удачным: картина Тодда Филлипса также побила рекорд по сборам за первый день ($39,7 млн).
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Кассовые сборы в России за уик-энд 3-6 октября: «Джокер» превосходит ожидания
Страницы Воронежской культуры03:06
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Шоу-бизнес
Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии
StarHit.ru 07:11
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Армия и оружие
Трамп захотел вывести США из войны в Сирии
Президент США Дональд Трамп объяснил решение не поддерживать курдов перед ожидаемой операцией Турции в Сирии невыгодными затратами.
Lenta.ru 09:13
Происшествия
В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь
В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Происшествия
Следствие объявило в розыск бизнесмена Павла Фукса
Ранее в суде сообщили, что следствие просит арестовать его брата - бизнесмена-девелопера и экс-совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса, которому, по данным источника, вменяется мошенничество при строительстве дома на Мытной улице в Москве.
ТАСС 08:27
Происшествия
Рассекречены документы о массовом убийстве детей нацистами
ФСБ России рассекретила документы о гибели 214 детей в годы Великой Отечественной войны, в том числе результаты обследования могил и эксгумации тел.
Lenta.ru 06:47
Политика
Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик
В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Пять человек пострадали в ходе конфликта на крупнейшем в Новосибирске рынке Хилокский, двое госпитализированы.
RT на русском 08:31
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью не позволяла себе плакать
Певица Жанна Фриске не могла позволить себе заплакать перед смертью.
Дни24 05:07
Футбол
Футболист Тарасов поздравил Путина с днём рождения
RT на русском 07:59
Футбол
Черчесов считает матч с Шотландией определяющим для сборной России
RT на русском 07:20
Общество
Виновных в массовой гибели пчел выявили в Тульской области
Ранее сообщалось о массовой гибели пчел летом нынешнего года.
Интерфакс - Россия 09:22
Единоборства
Последний бой Федора Емельяненко пройдет 29 декабря в Японии
29 декабря в Японии Bellator и Rizin проведут совместный турнир.
Аргументы и Факты 10:17
Общество
В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
Армия и оружие
Вторая партия российского оружия доставлена в ЦАР
Первая партия российского стрелкового оружия была направлена в ЦАР в начале 2018 года, после того как Москва добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на его поставку.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Культура
Умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась в возрасте 33 лет сегодня, 6 октября.
Народные новости вчера в 08:28
Армия и оружие
Американский «Летающий штаб» заметили у границ России
В конце сентября у берегов Крыма и Калининградской области заметили американские военные самолеты: они также провели возле российских границ многочасовые разведывательные полеты.
Lenta.ru 10:00
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Спорт
Россию могут отстранить от двух Олимпиад из-за манипуляций с допингом
Россия может пропустить Олимпийские игры 2020 и 2022 годов из-за манипуляций с допинг-пробами.
Газета.Ru 04:05
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Один из самых дорогих российских фильмов года «Тайна печати дракона» Олега Степченко провалился в прокате.
Культуромания 04:57
Происшествия
В Лондоне задержали больше 100 экоактивистов
Полицая Лондона арестовала 135 человек, принимавших участие в протестах против глобального потепления, сообщается на странице столичной полиции в Twitter.
РБК 09:19
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Происшествия
Экс-мэра Горно-Алтайска осудили за мошенничество
В Республике Алтай суд вынес приговор бывшему мэру города Горно-Алтайска Виктору Облогину.
Российская газета 07:35
Футбол
Давиташвили и Соболев вошли в символическую сборную 12-го тура РПЛ
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала символическую сборную 12-го тура по версии OptaSports.
Реальное время 06:50