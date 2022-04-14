25 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что спецоперация по защите Донбасса сорвала широкомасштабное наступление войск Украины на Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), таким образом позволив спасти тысячи жизней мирного населения.
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ночь на 15 апреля российская армия высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесла удар по украинскому военному объекту на окраине Киева.