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Джон Кирби заявил, что в США не видели попыток России перекрыть поток их оружия на Украину

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в США не видели, чтобы Россия пыталась прервать поток американских вооружений, поступающий на Украину.
РИА Новости
Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
РИА Новости
Кирби отметил, что США продолжают поставлять Украине оружие, материалы и вспомогательное оборудование по наземным маршрутам.
РБК
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

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Пентагон: США не увидели попыток России перекрыть поток американского оружия на Украину
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