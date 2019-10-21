Политика

Газета.RuГазета.RuДжонсон бойкотировал заседание парламента по Brexit

Лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (SNP) в британском парламенте Иан Блэкфорд выразил заинтересованность местонахождением премьера в момент заседания по вопросам Brexit. Кроме того, повторное рассмотрение предлагаемого Джонсоном соглашения о Brexit было также заблокировано.
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