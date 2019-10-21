Политика
Газета.RuДжонсон бойкотировал заседание парламента по Brexit
Лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (SNP) в британском парламенте Иан Блэкфорд выразил заинтересованность местонахождением премьера в момент заседания по вопросам Brexit. Кроме того, повторное рассмотрение предлагаемого Джонсоном соглашения о Brexit было также заблокировано.
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Политика
Цукерберг обвинил Россию во вмешательстве в выборы США 2020 года
Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что они зафиксировали попытки вмешательства России, Китая и Ирана в президентские выборы США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru 20:04
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Политика
Помпео заявил о готовности Трампа к боевым действиям против Турции
Президент Дональд Трамп готов к применению военной силы против Турции «в случае необходимости», заявил в интервью CNBC госсекретарь Майк Помпео.
РБК 20:38
Авто
АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
1 октября 2019 года «АвтоВАЗ» приостановил производство битопливных LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG из-за прекращения госпрограммы EcoGAZ.
Автоновости дня 10:33
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
Политика
Путин поручил Голодец заняться темой документального кино
О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.
Российская газета 20:19
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Футбол
Стал известен полный список претендентов на «Золотой мяч»
France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.
RT на русском 20:43
Культура
Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости 08:45
Здоровье
Названы часто игнорируемые больными признаки рака полости рта
Доктор Мясников перечислил провоцирующие развитие рака продукты В числе причин плохая гигиена полости рта, питание с низким содержанием витаминов, частое потребление мяса и жареной пищи, механические повреждения, гены, вирусные, грибковые инфекции, пишет "Медик Форум".
Волгоградская правда 02:00
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
Здоровье
Названы 10 продуктов, обеспечивающих стабильный уровень сахара в крови
UfacityNews.ru 18 октября в 16:17
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 1:1
Тульские Известия вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Футбол
Ученые выявили опасность футбола для головного мозга
Оказалось, что бывшие профессиональные футболисты в 3,5 раза чаще страдают от повреждений мозга по сравнению с другими людьми.
Sputnik Южная Осетия 17:25
Политика
Дерипаска объяснил обыски США в его бывшей фирме
На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что американская прокуратура пытается получить доступ к электронным документам Terra Services Ltd, которые в декабре 2018 года изъяли британские власти.
РБК 19:07
Политика
В Кремле назвали изменения в СПЧ ротацией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал кадровые изменения в составе Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), назвав их ротацией.
РИА Новости 18:48
Политика
Россия и Египет планируют возобновить авиасообщение
Псковское агентство информации 07:32
Хоккей
Дубль Нестерова помог ЦСКА одержать победу над «Торпедо» в матче КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 18:58
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе
Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.
RT на русском 19:36
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Кино
Критики высоко оценили нового «Терминатора»
«Терминатор: темные судьбы» является прямым продолжением событий «Судного дня», появившегося в прокате в 1991 году.
Политическая Экспертиза 18:27
Экономика
Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:38
Кино
В сети появился тизер второго сезона сериала «Метод»
Piter.tv 14:05
Армия и оружие
В Литву прибыла тяжелая военная техника для американского батальона
Танки и боевые машины для американского батальона, который будет дислоцирован на полигоне в Пабраде на полгода, прибыли в Литву, передает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
РИА Новости 11:44
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК 10:11
Авто
Опубликованы официальные фотографии нового Hyundai Creta
В Сети опубликовали официальные снимки обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Rusargument 12:31