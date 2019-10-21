Лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (SNP) в британском парламенте Иан Блэкфорд выразил заинтересованность местонахождением премьера в момент заседания по вопросам Brexit. Кроме того, повторное рассмотрение предлагаемого Джонсоном соглашения о Brexit было также заблокировано.

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Политика Зеленский поблагодарил Японию за сохранение антироссийских санкций В ходе встречи глава украинского государства поблагодарил Токио «за неизменную позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины» и сохранение антироссийских рестрикций.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Происшествия Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.

Политика Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.

Экономика Госдума намерена шесть часов обсуждать федеральный бюджет — 2020 Как ранее сообщало ИА REGNUM, профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять проект федерального бюджета на 2020−2022 годы в первом чтении на пленарном заседании 23 октября.

Общество Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой Глава регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко, получив десятки возмущённых комментариев за фото с банками красной икры, поспешила свести скандал к нулю и публично извинилась перед людьми.

Общество «Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Политика Президент Боливии лидирует на выборах Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Высшего избирательного суда.

Авто Альтернативный Toyota Yaris: теперь ещё и бюджетный кроссовер «Кроссовер» же получил к названию приставку в виде литеры X. Кстати, внешний облик такой «пятидверки» был раскрыт еще в июле, тогда снимки машины появились в базе местного министерства промышленности.Toyota Yaris L X Итак, Yaris L X от прочих модификаций отличается шестиугольной радиаторной решеткой, бамперами и наличием традиционного для кросс-хэтчей пластикового обвеса.

Происшествия Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.