Политика
Газета.RuДжонсон бойкотировал заседание парламента по Brexit
Лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии (SNP) в британском парламенте Иан Блэкфорд выразил заинтересованность местонахождением премьера в момент заседания по вопросам Brexit. Кроме того, повторное рассмотрение предлагаемого Джонсоном соглашения о Brexit было также заблокировано.
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Депутатов рассердило отсутствие Джонсона на заседании парламента по Brexit
Политика Сегоднявчера в 16:23
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Армия и оружие
NBC: Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана
Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана на случай соответствующего решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Политика
Зеленский поблагодарил Японию за сохранение антироссийских санкций
В ходе встречи глава украинского государства поблагодарил Токио «за неизменную позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины» и сохранение антироссийских рестрикций.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и камнями
Покидающих Сирию американцев забросали помидорами и камнями.
Армия и оружие
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести вместе комплектов зимней формы учебники по истории.
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
Происшествия
Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27
По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек.
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
Политика
Екатерину Шульман и Павла Чикова исключили из СПЧ
Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека (СПЧ) политолога Екатерину Шульман, руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского.
Армия и оружие
Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Культура
«Я пять лет была в тюрьме»: Наргиз дала интервью после скандала
В августе Наргиз Закирова официально заявила в своем Instagram, что договор, заключенный с Максимом Фадеевым, расторгнут с 12 августа 2019 года.
Гаджеты
В Xiaomi рассказали о необычной функции динамика в Redmi 8 и Redmi 8A
Ранее представители компании заявили, что в устройствах установлены «супердинамики», а теперь в социальной сети Weibo написали, что они еще могут самоочищаться.
Экономика
Госдума намерена шесть часов обсуждать федеральный бюджет — 2020
Как ранее сообщало ИА REGNUM, профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять проект федерального бюджета на 2020−2022 годы в первом чтении на пленарном заседании 23 октября.
Шоу-бизнес
Вокалистка группы YUKO получила вид на жительство на Украине
Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
Общество
Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
Глава регионального совета сторонников «Единой России» в Мурманской области Юлия Величко, получив десятки возмущённых комментариев за фото с банками красной икры, поспешила свести скандал к нулю и публично извинилась перед людьми.
Кино
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат
Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Политика
Президент Боливии лидирует на выборах
Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Высшего избирательного суда.
Политика
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Глава NASA Джим Бранденстайн заявил, что американское космическое агентство не желает допустить ситуации, когда астронавтов США не будет на МКС.
Шоу-бизнес
Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации
Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
Авто
Альтернативный Toyota Yaris: теперь ещё и бюджетный кроссовер
«Кроссовер» же получил к названию приставку в виде литеры X. Кстати, внешний облик такой «пятидверки» был раскрыт еще в июле, тогда снимки машины появились в базе местного министерства промышленности.Toyota Yaris L X Итак, Yaris L X от прочих модификаций отличается шестиугольной радиаторной решеткой, бамперами и наличием традиционного для кросс-хэтчей пластикового обвеса.
Происшествия
Во Владивостоке проверят водителя, который не пропустил «скорую»
Происшествия
Золото пропало после прорыва дамбы под Красноярском
По данным РЕН ТВ, в одном из вагончиков вахтовиков, которые снес поток воды после прорыва дамбы под Красноярском, находилось золото.
Футбол
Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Экономика
Зарплата в Алтайском крае снижается второй месяц подряд
Средняя номинальная зарплата в Алтайском крае упала на 3,2% по итогам августа и составила 27 077 рублей.