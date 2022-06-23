КоммерсантъДжонсон допустил высылку нелегальных украинских мигрантов в РуандуПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что украинские беженцы, незаконным путем попавшие в страну, «в теории» могут быть высланы в Руанду.КоммерсантъВ четверг Джонсон посетил руандийскую столицу Кигали.РИА НовостиПо данным ООН на 13 июня, в Великобританию с начала боевых действий на Украине приехали 77 200 беженцев.РБКПервая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИзвестияАбзацВечерняя МоскваТелеканал 360°Life.ruREGNUMРосбалтПодробнее о событииДжонсон: украинских беженцев-нелегалов будут высылать в АфрикуURA.Ru19:37Джонсон назвал теоретически возможной высылку нелегальных мигрантов с Украины в РуандуТАСС18:48Джонсон не стал исключать высылку украинских беженцев в РуандуГазета.Ru18:33Джонсон не исключил высылку незаконно въехавших в Британию украинских беженцев в РуандуNews.ru19:47Борис Джонсон допустил, что нелегальных украинских беженцев могут выслать в РуандуLenta.ru18:37Премьер Великобритании Джонсон не исключил высылку украинских беженцев в РуандуИзвестия18:48Власти Великобритании оценили возможность высылки украинских мигрантов в РуандуRT на русском18:15Показать ещёОценить351Поделиться