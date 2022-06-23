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Джонсон допустил высылку нелегальных украинских мигрантов в Руанду

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что украинские беженцы, незаконным путем попавшие в страну, «в теории» могут быть высланы в Руанду.
Коммерсантъ
В четверг Джонсон посетил руандийскую столицу Кигали.
РИА Новости
По данным ООН на 13 июня, в Великобританию с начала боевых действий на Украине приехали 77 200 беженцев.
РБК
Первая высылка мигрантов из Британии в Руанду должна была состояться вечером 14 июня.
РИА Новости

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