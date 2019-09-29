Политика
ТАССTimes: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента. Об этом информировала в воскресенье газета The Sunday Times.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:38, Вашингтон
Общество
ГУ МВД Москвы: На митинг на проспекте Сахарова вышли 20 тысяч человек
Российская газета 09:32
Политика
Аксенов выразил соболезнования родным первого президента Крыма
По словам Аксенова, Мешков остался в новейшей истории Крыма как политик, с именем которого связан важный и непростой этап развития нашего полуострова.
Примечания 08:23
Политика
Украина возобновит пассажирское сообщение с Крымом
Министр не уточнил, какие именно пассажирские перевозки будут осуществляться между Украиной и Крымом - автобусные или железнодорожные.
Газета.Ru 04:17
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при России
Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
Российская крылатая ракета "Калибр" современнее и быстрее, чем "Гранит", которую китайские СМИ назвали главным оружием России против авианосцев США, заявил РИА Новости бывший командующий Балтийском флотом адмирал Владимир Валуев.
РИА Новости 09:29
Шоу-бизнес
Мисс Москва-2015 Оксана Горбатенко подала в суд на экс-короля Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва 2015» Оксана Горбатенко (более известная как Воеводина) обратилась в Догомиловский районный суд Москвы с иском об установлении отцовства.
9111.ru 26 сентября в 05:37
Здоровье
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 04:01
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Происшествия
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
Личный телохранитель короля Саудовской Аравии, бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм убит в Саудовской Аравии во время бытового конфликта.
Известия 03:54
Происшествия
Полиция сорвала спектакль о наркопотреблении в Театре.doc
Полицейские прервали спектакль «Рейв №228» Катрин Ненашевой в Театре.doc, в котором поднимается тема наркопотребления и фальсификации дел по ст. 228 УК РФ, сообщила «МБХ медиа» сама госпожа Ненашева.
Коммерсантъ 03:34
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Единоборства
Фергюсон анонсировал свой новый бой
Нева Спорт 07:39
Энергетика
«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru вчера в 09:07
Политика
«Не наш»: украинский певец рассказал о принадлежности Крыма
Украинский исполнитель Олег Винник высказался о принадлежности Крымского полуострова.
Газета.Ru 04:16
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев пытается вернуть Леру Кудрявцеву
Артист принял участие в съемках шоу Кудрявцевой. Певец Сергей Лазарев пришел на съемки шоу экс-возлюбленной Леры Кудрявцевой.
NewInform 07:18
Футбол
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве одержал победу над «Валвейком»
«Витесс» обыграл «Валвейк» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Нидерландов.
ProstoProSport 08:09
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Авто
Назван ТОП-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили ТОП-3 доступных иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня 01:00
Общество
Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины
РИА Новости вчера в 19:14
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Футбол
«Рубин» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с «Уфой» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:04
Волейбол
Женская сборная России стала бронзовым призёром КМ по волейболу
В 1999 году российские волейболистки завоевали серебро. Ранее сообщалось, что российские волейболистки победили сборную Кении в матче КМ.
RT на русском 03:35
Политика
Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель
Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Здоровье
Лео Бокерия дал три совета, как предотвратить болезни сердца
Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" Лео Бокерия дал три совета, способных предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.
Life.ru 26 сентября в 21:22
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Энергетика
Bloomberg увидел угрозу российской нефтедобыче из-за потепления
Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу российской нефтедобыче. С такой позицией выступил аналитик Bloomberg Джулиан Ли.
Газета.Ru 07:20
Политика
К Лаврову выстроилась огромная очередь после его выступления в ООН
Перед своим выступлением Лавров поблагодарил собравшихся журналистов за интерес к позициям России по международным проблемам.
Комсомольская правда вчера в 01:54