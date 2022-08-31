ПРАЙМДжонсон: крупнейшая прибрежная ветряная электростанция начала работу в ВеликобританииУходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что крупнейшая оффшорная ветряная электростанция Hornsea 2 полностью введена в эксплуатацию.ПРАЙМОжидается, что электростанция будет производить электроэнергию, достаточную для 1,3 миллиона домохозяйств.РИА НовостиПо состоянию на 2021 год возобновляемые источники обеспечивали порядка 40% энергии в королевстве.ТАССГлава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияАгротаймПодробнее о событииСМИ: В Великобритании начала работать крупнейшая морская ветряная электростанцияОбщественная служба новостей12:33СМИ: крупнейшая в мире морская ветряная электростанция начала работать в ВеликобританииТАСС08:43В Великобритании заработала крупнейшая в мире ветряная электростанцияТУТ НЬЮС11:01«Би-би-си»: в Великобритании начала работать крупнейшая морская ветряная электростанцияLenta.ru10:17В Великобритании заработала крупнейшая морская ветряная электростанцияИзвестия09:12В Британии запустили гигантскую для всего мира морскую ветряную электростанциюАгротайм11:37Джонсон: крупнейшая прибрежная ветряная электростанция начала работу в ВеликобританииПРАЙМ07:47Показать ещёОценитьПоделиться