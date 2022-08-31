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Джонсон: крупнейшая прибрежная ветряная электростанция начала работу в Великобритании

Уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что крупнейшая оффшорная ветряная электростанция Hornsea 2 полностью введена в эксплуатацию.
ПРАЙМ
Ожидается, что электростанция будет производить электроэнергию, достаточную для 1,3 миллиона домохозяйств.
РИА Новости
По состоянию на 2021 год возобновляемые источники обеспечивали порядка 40% энергии в королевстве.
ТАСС
Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.
РИА Новости

Подробнее о событии

СМИ: В Великобритании начала работать крупнейшая морская ветряная электростанция
Общественная служба новостей12:33
СМИ: крупнейшая в мире морская ветряная электростанция начала работать в Великобритании
ТАСС08:43
В Великобритании заработала крупнейшая в мире ветряная электростанция
ТУТ НЬЮС11:01
«Би-би-си»: в Великобритании начала работать крупнейшая морская ветряная электростанция
Lenta.ru10:17
В Великобритании заработала крупнейшая морская ветряная электростанция
Известия09:12
В Британии запустили гигантскую для всего мира морскую ветряную электростанцию
Агротайм11:37
Джонсон: крупнейшая прибрежная ветряная электростанция начала работу в Великобритании
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