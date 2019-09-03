Политика
Газета.RuДжонсон лишился большинства в парламенте
В Британии премьер Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после того, как из Консервативной партии вышел еще один депутат.
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Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Дельфинарий загорелся в Петербурге
В Санкт-Петербурге загорелся дельфинарий в Петроградском районе города, сообщает сайт 78.ru со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 11:41
Экономика
Украина выплатит долг в $1,1 млрд
«Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплате процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023-м годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.
RT на русском 10:52
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Происшествия
Тюменские врачи удалили у ребенка огромную опухоль с зубами внутри
Редкую и сложную операцию провели детские хирурги тюменской ОКБ №2: они удалили у десятилетней девочки опухоль с волосами и фрагментами зубов внутри.
Российская газета 02:26
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Происшествия
Два самолета столкнулись в «Шереметьево»
Два самолета — компаний Royal Flight и «Аэрофлот» — столкнулись в аэропорту «Шереметьево». Самолеты задели друг друга крыльями.
BFM.ru 11:05
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Происшествия
Суд перевел под домашний арест фигуранта дела о беспорядках в Москве
Басманный суд во вторник освободил из СИЗО и перевел под домашний арест фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Юнона Царева.
РИА Новости 12:06
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Здоровье
Экзоскелет проходит апробацию в нижегородской городской больнице № 33
В Нижегородской области планируем не только продолжить апробацию уже имеющихся отечественных образцов, но и содействовать нашим разработчикам.
Newsroom24 10:34
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Политика
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Транспорт
Открыто движение по предпоследнему участку платной трассы М11
Ещё один участок скоростной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» открылся в Новгородской области, передаёт РИА Новости.
RT на русском 10:30
Шоу-бизнес
Принц Гарри извинился за скандал с перелетами
Sunmag.me 10:59
Политика
Зеленский призвал раду отменить закон о депутатской неприкосновенности
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную раду выполнить свое обещание и отменить закон о депутатской неприкосновенности.
Известия 04:33
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
REGNUM 08:03
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели
Российская газета 10:15
Интернет
Обновление Firefox снизит энергопотребление macOS-устройств в три раза
Инженер Mozilla Хенрик Скупин (Henrik Skupin) пишет, что разработчики сули устранить проблему повышенного энергопотребления Firefox на macOS, и в Firefox Nightly патч показал себя хорошо, сократив энергопотребление в три раза.
Хакер Online 04:30
Культура
Александр Розенбаум перенес операцию
Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
Вести Подмосковья 04:02
Футбол
Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.
Газета.Ru 09:24
Кино
Скончалась актриса Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
РЕН ТВ 05:44
Футбол
Клуб «Млада-Болеслав» выступил с заявлением по трансферу Комличенко
Чешский футбольный клуб «Млада-Болеслав» выступил с официальным заявлением относительно срыва трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 08:05
Экономика
Росстат: «Денежная подушка» государства показала рекордный рост
На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов.
Российская газета 04:23
Общество
Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО
В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Хоккей
«Куньлунь» обыграл «Салават» в серии буллитов
Решающий буллит реализовал Жильбер Брюле.
Советский спорт 10:08
Гаджеты
Новые версии Huawei P30 Pro представят на этой неделе
Официальный анонс новых версий Huawei P30 и Huawei P30 Pro ожидается на выставке IFA 2019, которая пройдет на этой неделе в Берлине.
iXBT.com 03:43
Политика
Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой
Российское посольство в Британии осуждающе отнеслось к словам премьера Бориса Джонсона о Второй мировой войне.
Газета.Ru 01:31