с чего всё началось

Глава британского правительства и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии, сообщает Вlоомвеrд.

Экономика Приморский край планирует привлечь туристов благодаря морским круизам Морской круизный туризм поможет увеличить привлекательность Приморского края как для российских, так и для иностранных туристов, заявила журналистам первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина в рамках ВЭФ.

Происшествия Пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку нашли в Москве Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве - у отца, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поступившем в ТАСС.

Происшествия Со студента ВШЭ Егора Жукова сняли обвинение в массовых беспорядках Отмечается, что с молодого человека сняты обвинения по статье 212 УК РФ («массовые беспорядки»), но предъявлены по ч. 2 ст. 280 УК РФ за призывы к участию в несогласованной акции в интернете.

Происшествия В турецком отеле утонула российская девочка Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.

Экономика «Новатэк» и «Совкомфлот» создадут совместное предприятие "Новатэк" и "Совкомфлот" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Современный морской арктический транспорт", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, прошедшей в рамках Восточного экономического форума.

Происшествия Су-25 разбился на Северном Кавказе Штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных силовых структурах.

Общество Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

Политика Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по «развалу» страны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя отмену неприкосновенности депутатов Верховной Рады, поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за шаги, которые, по его мнению, приближают развал страны.

Политика Заболеваемость гриппом в РФ за 23 года снизилась в 196 раз По данным экспертов, 20-30 дополнительных лет жизни подарила вакцинация популяции населения на Земле и эта тенденция сохраняется, добавила она.

Кино Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).

Единоборства ММА. Порье сравнил бой с Нурмагомедовым с фильмом о Рокки Бальбоа Американский боец ММА временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье прокомментировал предстоящий бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Общество Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.

Происшествия Пожар на складе с пестицидами локализовали в Рязани Пожарные локализовали возгорание на складе с пестицидами в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани на площади 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в оперативных службах региона.

Политика Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

Общество Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.

Экономика Заключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья Правительство Забайкальского края и ООО «Корпорация Мосстройтранс» подписали соглашение об инвестировании свыше 5 млрд рублей в проекты на территории региона, а также направлении 300 млн рублей на развитие социальной сферы.

Политика В Госдуме оценили обвинения Польши в адрес России из-за репараций Ранее Блащак в эфире Польского телевидения заявил, что Варшава не получила репарации от Берлина, потому что "Москва приняла такое решение".

Наука Гелиосейсмология ограничила альтернативные теории гравитации Физики из Чехии и Португалии с помощью гелиосейсмологии почти в тысячу раз уточнили ограничение на «пятую силу», которая возникает в альтернативных скалярно-тензорных теориях гравитации.

Шоу-бизнес Окрыленная любовью: Ирина Дубцова подтвердила новый роман Певица подтвердила новый роман, но призналась, что не готова раскрывать имя счастливчика, завоевавшего её сердце.

Экономика VEON намерен улучшить позиции «Вымпелкома» на российском рынке Предполагаемые инвестиции в российскую "дочку" VEON не раскрывает. "Вымпелком" - третий оператор в России по числу абонентов.