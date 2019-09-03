Политика

РЕН ТВРЕН ТВДжонсон лишился большинства в парламенте Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после выхода из правящей Консервативной партии депутата. Из рядов партии ушел Филипп Ли, который являлся экс-замминистра юстиции.
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с чего всё началось
Депутат британского парламента Филлип Ли покидает консервативную партию и вступает в ряды либеральных демократов, сообщил
 он на своей странице в Twitter.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:53, Вашингтон
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