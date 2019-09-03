с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после выхода из правящей Консервативной партии депутата. Из рядов партии ушел Филипп Ли, который являлся экс-замминистра юстиции.

Политика Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.

Авто ГАЗ представил модернизированный «Соболь» Горьковский автозавод на выставке Comtrans 2019 продемонстрировал модернизированную версию модели "Соболь" с полным приводом.

Авто Lexus показал новые версии кроссоверов RX350, 350L и 450 От актуальной версии обновленный кроссовер отличается некоторыми элементами экстерьера, а также иной цветовой палитрой с оттенками Moonbeam Beige Metallic и Nori Green Pearl.

Футбол Ван Дейк стал самым быстрым игроком минувшего розыгрыша Лиги чемпионов Ван Дейк был признан лучшим игроком и лучшим защитником минувшей Лиги чемпионов.

Происшествия Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, подозреваемых в координации преступной деятельности.

Происшествия В Ставропольском крае разбился Су-25 На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.

Финансы Курс доллара поднимался в ходе торгов на бирже выше 67 рублей Курс доллара в ходе торгов во вторник, 3 сентября, пробил отметку в 67 рублей.

Наука У детей «из пробирки» нашли изменения в ДНК Сообщается, что речь идёт о метилировании ДНК — изменении её структуры, при котором некоторые атомы присоединяются к другим молекулам.

Общество Подземный археологический музей построят в Кремле Музейный комплекс появится на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела. Археологи обнаружили их под 14-м корпусом Кремля.

Происшествия В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.

Наука Названа главная причина раннего появления болезней сердца В ходе изучения всех факторов было установлено, что генетика не так сильно повышает риски заполучить сердечный приступ, как неправильный образ жизни, который и был назван главной причиной преждевременных проблем с сердцем.

Политика Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

Происшествия Прокуратура начала проверку после столкновения самолетов в Шереметьево Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в Шереметьево и по ее итогам даст оценку действиям должностных лиц аэропорта.

Политика Путин поручил ввести дополнительные выплаты медработникам Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам организаций, оказывающих первичную помощь.

Происшествия Пропавшего туриста из Петербурга нашли мертвым в Мурманской области В Мурманской области нашли пропавшего 25 июля 66-летнего туриста из Петербурга. Об этом сообщает в группе «МурманСпас».

Футбол Экс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно В прокуратуре Гамбурга отметили, что проводят расследование в отношении гражданина Германии из-за распространения детского порно.

Технологии РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019 Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Транспорт Рабочее движение открылось по новому съезду с ЗСД на севере Петербурга Рабочее движение началось по новой развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД) на пересечении с Новым шоссе у Белоострова в Курортном районе Санкт-Петербурга.