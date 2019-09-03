Политика
РЕН ТВДжонсон лишился большинства в парламенте Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лишился рабочего большинства в парламенте после выхода из правящей Консервативной партии депутата. Из рядов партии ушел Филипп Ли, который являлся экс-замминистра юстиции.
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с чего всё началось
Депутат британского парламента Филлип Ли покидает консервативную партию и вступает в ряды либеральных демократов, сообщил он на своей странице в Twitter.Ведомости13:14
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:53, Вашингтон
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
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ГАЗ представил модернизированный «Соболь»
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Российская газета 03:07
Авто
В Москве стартовала выставка «Comtrans 2019»
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Авто
Lexus показал новые версии кроссоверов RX350, 350L и 450
От актуальной версии обновленный кроссовер отличается некоторыми элементами экстерьера, а также иной цветовой палитрой с оттенками Moonbeam Beige Metallic и Nori Green Pearl.
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Футбол
Ван Дейк стал самым быстрым игроком минувшего розыгрыша Лиги чемпионов
Ван Дейк был признан лучшим игроком и лучшим защитником минувшей Лиги чемпионов.
Bookmaker-ratings.ru 17:06
Происшествия
Два криминальных авторитета задержаны в Дагестане
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух человек, подозреваемых в координации преступной деятельности.
Lenta.ru 17:37
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 12-летней россиянки в Турции
RT на русском 16:39
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
REGNUM 08:03
Финансы
Курс доллара поднимался в ходе торгов на бирже выше 67 рублей
Курс доллара в ходе торгов во вторник, 3 сентября, пробил отметку в 67 рублей.
Газета.Ru 17:02
Наука
У детей «из пробирки» нашли изменения в ДНК
Сообщается, что речь идёт о метилировании ДНК — изменении её структуры, при котором некоторые атомы присоединяются к другим молекулам.
Life.ru 07:19
Общество
Подземный археологический музей построят в Кремле
Музейный комплекс появится на базе остатков фундамента храма Чуда Михаила Архангела. Археологи обнаружили их под 14-м корпусом Кремля.
Вечерняя Москва 10:26
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Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Происшествия
В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда
Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
Вести.Ru 16:30
Наука
Названа главная причина раннего появления болезней сердца
В ходе изучения всех факторов было установлено, что генетика не так сильно повышает риски заполучить сердечный приступ, как неправильный образ жизни, который и был назван главной причиной преждевременных проблем с сердцем.
Faktom вчера в 09:03
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Происшествия
Прокуратура начала проверку после столкновения самолетов в Шереметьево
Транспортная прокуратура начала проверку после столкновения двух самолетов в Шереметьево и по ее итогам даст оценку действиям должностных лиц аэропорта.
РБК 13:38
Политика
Путин поручил ввести дополнительные выплаты медработникам
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам организаций, оказывающих первичную помощь.
Lenta.ru 11:46
Футбол
Санчес объяснил, почему перешёл в «Интер»
Евро-футбол.ру 08:13
Происшествия
Пропавшего туриста из Петербурга нашли мертвым в Мурманской области
В Мурманской области нашли пропавшего 25 июля 66-летнего туриста из Петербурга. Об этом сообщает в группе «МурманСпас».
МР7.ру 00:41
Футбол
Экс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно
В прокуратуре Гамбурга отметили, что проводят расследование в отношении гражданина Германии из-за распространения детского порно.
РЕН ТВ 17:08
Технологии
РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019
Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.
РИА Новости 18:00
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Экономика
«Трансаэро» требует 2 млрд рублей от «Ильюшин Финанс Ко»
«Трансаэро» подала два иска в Арбитражный суд Москвы к лизинговой компании «Ильюшин Финанс Ко».
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Транспорт
Рабочее движение открылось по новому съезду с ЗСД на севере Петербурга
Рабочее движение началось по новой развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД) на пересечении с Новым шоссе у Белоострова в Курортном районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 16:17
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16