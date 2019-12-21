Политика

КоммерсантъКоммерсантъДжонсон надеется на улучшение отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил желание улучшить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью эстонской телерадиовещательной корпорации ERR. Глава британского правительства находится с официальным визитом в Таллине.
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Джонсон заявил о желании наладить отношения с Россией

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Британский премьер посетовал на «ужасные проблемы» в отношениях с Россией

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Премьер Джонсон: надежды на улучшение отношений с Россией не оправдались

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В Берлине местные правоохранители смогли предотвратить попытку теракта на рождественском рынке на столичной площади Брайтшайдплац, пишет Die Welt со ссылкой на источники в органах безопасности страны.
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Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

По данным источников в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию украинского конфликта, участвовать в процессе обмена пленными отказались около 40 человек, которых Киев собирался передать самопровозглашенным республикам Донбасса, пишет "Коммерсантъ".
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В МИД Украины не согласились со словами президента России Владимира Путина об исконно русских землях.
РИА Новости вчера в 07:00
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Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
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По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
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По итогам торгов пятницы курс доллара на торгах Московской биржи составил 62,25 руб./$, что на 65 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели.
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В России на авторынке начались новогодние распродажи

Прежде всего, большие скидки распространяются на машины, у которых в ПТС указан 2019 год выпуска, а уже с 1 января они становятся на год старше.
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Появятся ли в России торгцентры-призраки

Появятся ли в России торгцентры-призраки На рынке коммерческой недвижимости меняется эпоха.
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