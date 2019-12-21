Политика
КоммерсантъДжонсон надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил желание улучшить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью эстонской телерадиовещательной корпорации ERR. Глава британского правительства находится с официальным визитом в Таллине.
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«Мы всегда надеемся»: Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией
Комсомольская правда12:17
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Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
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Из выложенного юмористом видеоролика видно, что часть съемок шоу проходила в шикарном замке Галкина и Пугачевой, который находится в подмосковной деревне Грязь.
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Экономика
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