Политика
КоммерсантъДжонсон надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил желание улучшить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью эстонской телерадиовещательной корпорации ERR. Глава британского правительства находится с официальным визитом в Таллине.
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«Мы всегда надеемся»: Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией
Комсомольская правдавчера в 12:17
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Футбол
Моуринью придется огорчить бывших. Прогнозы на «Тоттенхэм» — «Челси»
Именно в «Челси» Моуринью доказал, что способен не только на сенсации в еврокубках, но и на доминирование в топовом чемпионате.
Политика
Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем.
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.
Происшествия
В Уфе произошёл пожар в производственном здании
Политика
Зюганов не исключил досрочных выборов президента
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Наука
Обнаружен древнейший в мире лес
Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Футбол
Монако — Лилль 5:1
От сегодняшнего результата «Монако» в матче с «Лиллем» зависит дальнейшая судьба Леонарду Жардима: португалец может покинуть команду в случае поражения.
Авто
Volkswagen показал новый Passat для России
Volkswagen представил новое поколение Passat для рынка России.
Кино
Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Культура
В Барселоне Cirque du Soleil презентовал шоу про Месси – впечатления
Да, вы всё правильно поняли – Месси получил цирковое шоу своего имени от лучших мастеров планеты.
Политика
В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»
Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Клодин Оже
Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
Общество
В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа
Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
Речь идет об АПЛ «Белгород», ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 М «Казань» и «Новосибирск».
Шоу-бизнес
Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Телеведущая Регина Дубовицка, известная по юмористической передаче «Аншлаг» прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
Происшествия
В Апатитах подростки избили полицейских
Экономика
Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 года составит 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - 433 рубля, следует их приказа Минфина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Культура
Малахов перепел песню про пять минут
Телеведущий Андрей Малахов перепел знаменитую новогоднюю песню «Пять минут», которую исполнила Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».
Хоккей
Два очка Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Тампой» в матче НХЛ
Авто
Автомобили Lexus, Toyota и Mazda названы самыми надежными
Армия и оружие
Самый большой город Сирии под ударом врага: гибнут люди
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Происшествия
Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Шоу-бизнес
Дана Борисова сдала анализы на наркотики
Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
Политика
МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту
Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.