Политика

КоммерсантъКоммерсантъДжонсон надеется на улучшение отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил желание улучшить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью эстонской телерадиовещательной корпорации ERR. Глава британского правительства находится с официальным визитом в Таллине.
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Джонсон выразил на надежду на «теплые отношения» с Россией

РБКвчера в 14:14

Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией

ТАССвчера в 11:46

«Мы всегда надеемся»: Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией

Комсомольская правдавчера в 12:17

Джонсон заявил о желании наладить отношения с Россией

Газета.Ruвчера в 11:54

Британский премьер посетовал на «ужасные проблемы» в отношениях с Россией

Lenta.ruвчера в 12:49

Джонсон заявил о трудностях при попытках улучшить отношения с Россией

Известиявчера в 11:38

Премьер Джонсон: надежды на улучшение отношений с Россией не оправдались

Вести.Ruвчера в 10:43
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
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РБК вчера в 19:51
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Именно в «Челси» Моуринью доказал, что способен не только на сенсации в еврокубках, но и на доминирование в топовом чемпионате.
Sport24.ru вчера в 17:45
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Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем.
РБК вчера в 19:46
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Отмечается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года. Дроздов рассказал, как происходит перерасчет.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

В Уфе произошёл пожар в производственном здании

RT на русском вчера в 23:35
Политика

Зюганов не исключил досрочных выборов президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в субботу, 21 декабря, заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Наука

Обнаружен древнейший в мире лес

Международная команда ученых при обследовании заброшенного песчаного карьера в местечке под названием Каир в штате Нью-Йорк (США) обнаружила ископаемые деревья, возраст которых составляет не менее 386 миллионов лет и которые являются древнейшими на нашей планете.
Российская газета 20 декабря в 07:14
Футбол

Монако — Лилль 5:1

От сегодняшнего результата «Монако» в матче с «Лиллем» зависит дальнейшая судьба Леонарду Жардима: португалец может покинуть команду в случае поражения.
Чемпионат вчера в 11:00
Авто

Volkswagen показал новый Passat для России

Volkswagen представил новое поколение Passat для рынка России.
AvtoVolgograda.ru вчера в 05:37
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik вчера в 12:41
Культура

В Барселоне Cirque du Soleil презентовал шоу про Месси – впечатления

Да, вы всё правильно поняли – Месси получил цирковое шоу своего имени от лучших мастеров планеты.
Чемпионат вчера в 13:00
Политика

В США рассказали о реакции стран ЕС на санкции по «Северному потоку-2»

Американский посол Ричард Гренелл в Берлине рассказал, как страны Евросоюза восприняли новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток-2".
Газета.Ru вчера в 21:25
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Клодин Оже

Скончалась французская актриса Клодин Оже, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Шаровая молния».
News.ru 20 декабря в 04:32
Общество

В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом» по транзиту газа

Россия и Украина достигли компромисса по транзиту газа. Об этом рассказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Известия вчера в 15:22
Политика

Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне

Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 12:41
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru вчера в 12:42
Армия и оружие

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Речь идет об АПЛ «Белгород», ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 М «Казань» и «Новосибирск».
Военное дело 20 декабря в 03:07
Шоу-бизнес

Дубовицкая ответила на сообщения о возможной свадьбе Петросяна

Телеведущая Регина Дубовицка, известная по юмористической передаче «Аншлаг» прокомментировала возможные отношения своего коллеги Евгения Петросяна с его молодой помощницей Татьяной Брухуновой.
iReactor вчера в 18:28
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС вчера в 08:12
Экономика

Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 года составит 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - 433 рубля, следует их приказа Минфина, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Интерфакс 20 декабря в 13:16
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

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Малахов перепел песню про пять минут

Телеведущий Андрей Малахов перепел знаменитую новогоднюю песню «Пять минут», которую исполнила Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».
Вечерняя Москва вчера в 10:25
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Два очка Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Тампой» в матче НХЛ

ТАСС Спорт вчера в 22:15
Авто

Автомобили Lexus, Toyota и Mazda названы самыми надежными

32CARS.ru вчера в 02:53
Армия и оружие

Самый большой город Сирии под ударом врага: гибнут люди

Rusvesna.su 19 декабря в 19:14
Футбол

«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, обыграв бразильскую команду, обладателя Кубка Либертадорес "Фламенго".
Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия

Умер второй раненый при стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РИА Новости 20 декабря в 10:30
Шоу-бизнес

Дана Борисова сдала анализы на наркотики

Телеведущая Дана Борисова сдала анализы на содержание в крови запрещенных веществ.
РЕН ТВ вчера в 04:33
Политика

МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту

Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Lenta.ru вчера в 20:20
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