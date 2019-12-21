Политика
КоммерсантъДжонсон надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил желание улучшить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью эстонской телерадиовещательной корпорации ERR. Глава британского правительства находится с официальным визитом в Таллине.
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«Мы всегда надеемся»: Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений с Россией
Комсомольская правда12:17
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Общество
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей
Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
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Глава МИД Украины объяснил усложнение правил поездок граждан в Россию
«Выезд с загранпаспортом дает возможность не допустить бегства от ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинский закон», — написал Пристайко в Twitter.
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Apple, Google и Amazon создадут единые стандарты умного дома
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Энергетика
Цены на автотопливо вырастут на АЗС Белоруссии с 22 декабря на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 22 декабря вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте госконцерна "Белнефтехим".
Шоу-бизнес
Дубовицкая прокомментировала сообщения о возможной свадьбе Петросяна
Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ выступила с критикой браков с большой разницей в возрасте, приведя в пример якобы новую женитьбу юмориста Евгения Петросяна.
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Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США
Предприятие Allseas (Швейцария) сообщило об остановке строительства "Северного потока-2" из-за ожидаемых американских ограничительных мер.
Футбол
Монако — Лилль 5:1
Ранее сообщалось, что Жардим может быть отправлен в отставку с поста главного тренера команды, если не добьётся положительного результата в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».
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Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Транспорт
Правительство утвердило новые правила маркировки автомобилей
Гаджеты
Новая версия Action Launcher позволит «познакомиться» с Android 10 на старых смартфонах
В новой версии предусмотрена более глубокая интеграция с меню виджета, который позволяет быстро приостанавливать работу любого приложения прямо с рабочего стола смартфона.
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«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
Речь идет об АПЛ «Белгород», ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 М «Казань» и «Новосибирск».
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Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года: Козак
Россия и Украина намерены обсудить прямые поставки газа Киеву после окончания новогодних праздников.
Общество
Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным
Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Происшествия
В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Общество
Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца
В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
Единоборства
Александр Емельяненко шуткой ответил на вызов Кадырова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился видео, где ему бросает вызов глава Чечни Разман Кадыров.
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
Космос
Новый корабль «Starliner» совершит беспилотный полет к МКС
Созданный компанией «Boeing» корабль отправится на МКС в 6.36 по времени Восточного побережья США (14.36 по московскому времени).
Армия и оружие
Армия России спасает главную ударную силу Коалиции США в Сирии
Напомним, курдские отряды YPG несколько лет были главной ударной наземной силой Коалиции США в Сирии, их готовил и вооружал Пентагон.
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Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской
Телеведущая грубо прокомментировала фото Рудковской, посоветовав ей оголить другую, более интимную часть тела.
Здоровье
Диетологи рассказали, какие продукты не подходят для ужина
Диетологи объяснили, каких продуктов следует избегать во время вечернего приема пищи. На ужин не стоит есть много сладкого или соленого.
Политика
Польша ответила на слова Путина о Второй мировой войне
Ранее заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что польские власти анализируют слова российского президента о вводе советских войск на территорию Польши в начале Второй мировой войны.
Музыка
Ротару заменила Пугачеву на новогоднем «Голубом огоньке»
Примадонну отечественной эстрады организаторы новогоднего "голубого огонька" решили заменить украинской исполнительницей Софией Ротару.