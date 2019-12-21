Политика

КоммерсантъКоммерсантъДжонсон надеется на улучшение отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил желание улучшить отношения с Россией. Об этом он заявил в интервью эстонской телерадиовещательной корпорации ERR. Глава британского правительства находится с официальным визитом в Таллине.
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Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
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Александр Емельяненко шуткой ответил на вызов Кадырова

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Армия России спасает главную ударную силу Коалиции США в Сирии

Напомним, курдские отряды YPG несколько лет были главной ударной наземной силой Коалиции США в Сирии, их готовил и вооружал Пентагон.
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