с чего всё началось

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телеобращении попросил парламент провести досрочные выборы 12 декабря. С помощью этого он хочет добиться выхода страны из ЕС.

Общество В Киеве рассказали о вынужденном транзите российского газа Действующий транзитный контракт России и Украины истекает 31 декабря текущего года, однако Москва и Киев пока не согласовали условия продолжения транзита.

Спорт Бывший министр спорта Украины Жданов вошёл в совет учредителей WADA Бывший министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов вошёл в состав совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Экономика Госдума поддержала заморозку накопительной части пенсий до 2022 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект правительства о продлении заморозки накопительной части пенсий еще на один год — до 2022 года.

Армия и оружие Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

Фигурное катание Российские фигуристы сутки добирались до Канады Фигуристы и фигуристки сборной России больше суток добирались до места проведения этапа Гран-при, рассказала Sport24 одна из них — Бетина Попова.

Шоу-бизнес Волочкова травмировалась на репетиции Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.

Шоу-бизнес Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом» Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".

Общество Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.

Авто Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России Частные специалисты сумели составить список самых надёжных и высококачественных автомобилей, которые представлены на территории Российской Федерации.

Технологии Google представила мощнейший в мире квантовый компьютер Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.

Финансы «Роснефть» перешла на евро в экспортных контрактах Нефтяная корпорация «Роснефть» завершила перевод всех экспортных контрактов в евро.

Общество С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.

Культура Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов» Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.

Футбол «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы «Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Экономика Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Армия и оружие Турция оставит за собой право бороться с террористами на севере Сирии «Турция оставляет за собой право на самооборону от террористических элементов, которые могли остаться в зоне операции "Источник мира"», - сказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН.

Здоровье Danone отказалась от эксперимента по маркировке молочных продуктов Французская группа Danone, крупнейший переработчик молока в России, отказалась от участия в пилотном проекте по маркировке молочных продуктов, о проведении которого договорилась в прошлом году.

Здоровье Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Общество Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.

Здоровье Tele2 предложил клиентам телемедицинский сервис Tele2, российский оператор мобильной связи, предложил посетителям своих салонов по всей стране подключаться к сервису «Телемед» – сети удаленной медицинской помощи.