Политика
ВедомостиДжонсон намерен провести досрочные выборы в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телеобращении попросил парламент провести досрочные выборы 12 декабря. С помощью этого он хочет добиться выхода страны из ЕС.
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с чего всё началось
Британский премьер-министр Борис Джонсон согласен дать парламенту больше времени на рассмотрение документов по Brexit, если они согласятся провести внеочередные выборы 12 декабря, передает Би-би-си.РБКвчера в 14:03
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