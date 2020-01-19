Политика

РБКРБКДжонсон назвал Путину условие для нормализации отношений

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел встречи с Джонсоном и главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Российский президент обсудил с ними двусторонние отношения и международные проблемы, включая ситуацию в Ливии. Инцидент в Солсбери произошел в марте 2018 года.
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с чего всё началось

Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений РФ и Великобритании сейчас невозможна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что нормализации отношений между странами не будет, пока РФ будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников.
ТАСС12:31

Подробнее о событии

В офисе британского премьера назвали подробности его встречи с Путиным

RT на русском13:13

Джонсон заявил Путину, что позиция Лондона по Солсбери не изменилась

РИА Новости11:56

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Lenta.ru12:41

Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений РФ и Великобритании сейчас невозможна

ТАСС12:31

Премьер Британии назвал Путину условие для нормализации отношений

Коммерсантъ12:21

Джонсон объяснил причины отсутствия хороших отношений с Россией

Известия12:19

Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений

РБК13:12
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Политика

DPA: Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули международную конференцию по Ливии, которая проходит в воскресенье в Берлине.
ТАСС 13:28
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 10:35
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

RT на русском 13:22
Армия и оружие

Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков

Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
РИА Новости 11:42
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
ТАСС 08:58
Политика

Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Известия 11:56
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц, возглавлявший два года назад "Вашингтон Кэпиталз", прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в ворота его команды.
Газета.Ru вчера в 18:10
Музыка

В Минске дан старт очередному отбору участников на «Евровидение-2020»

В субботу стало известно, уточняет БЕЛТА со ссылкой на информацию телеканала "Беларусь 1", что прием заявок на "Евровидение-2020" завершен.
Российская газета вчера в 07:29
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Армия и оружие

Anadolu: солдаты США в Сирии перекрыли путь российской военизированной колонне

Противостояние российских и американских военных в Сирии — турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что солдаты США, которые находятся в регионе под контролем курдских отрядов народной самообороны, перекрыли 18 января путь российской военизированной колонне, которая пыталась дойти до нефтяных месторождений Румейлан на северо-востоке от города Эль-Хасака.
BFM.ru 12:43
Политика

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Российская газета 07:53
Политика

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
ТАСС 12:43
Авто

Продлеваем жизнь аккумулятору: реальные способы и 2 мифа

Замедление скорости реакций сказывается и на том, что у батареи уменьшается способность принимать заряд.
За рулем вчера в 00:00
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Музыка

Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса

Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
Mockva.ru 16 января в 11:02
Происшествия

В Тюмени произошел крупный пожар на складе с макулатурой

В Тюмени произошел пожар на складе с макулатурой, который расположен на улице Воронинские горки.
РБК 12:08
Происшествия

В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте

Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Газета.Ru 13:00
Гаджеты

Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11

Сотрудники компании Apple разработали новую функцию в бета-версии iOS 13.3.1, которая разрешит отключать чип U1, предназначенный для отслеживания местоположения iPhone 11.
Актуальные Новости 05:41
Экономика

«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги

Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей.
Газета.Ru 14:09
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Телеканал 360° 16 января в 21:20
Единоборства

Бой россиянина Олейника на турнире UFC не был показан на Украине

ИнфоСМИ 13:39
Наука

Рыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии

iReactor вчера в 21:42
Общество

В Грузии разругались с США из-за «нашедшей» 5 трлн кубов газа компании

Напомним, американская компания, работающая в Грузии с середины 90-х годов, три года назад заявила об обнаружении огромных запасов газа в объеме 5 трлн кубометров.
Красная весна 11:33
Общество

На следующей неделе в Москву вернется зима

Аномально тёплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на 10 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 11:46
Авто

Компания Tesla показала дизайн нового электрокара

Tesla Motors собирается построить абсолютно новую электрическую модель, выпуск которой будет осуществляться в Китае.
Car.ru 16 января в 22:37
Политика

Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев

Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Российская газета 05:58
Общество

Facebook извинился за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина

В компании Facebook выясняют, почему соцсеть оскорбительно перевела с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина.
Московский Комсомолец вчера в 14:59
Общество

Forbes назвал Бернара Арно самым богатым человеком мира

Самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes стал генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно.
RT на русском вчера в 20:24
Шоу-бизнес

300 тысяч предложили Дане Борисовой за ночь любви

Накануне один из молодых подписчиков Даны предложил ей провести с ним ночь за деньги. в Качестве гонорара щедрый кавалер предложил кумиру 300 тысяч рублей, так же он готов взять на себя покупку билетов в бизнес-класс и номер в лучшем отеле столицы.
Privet-Rostov.ru 11:31
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