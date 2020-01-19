Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что нормализации отношений между странами не будет, пока РФ будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников.

с чего всё началось

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел встречи с Джонсоном и главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Российский президент обсудил с ними двусторонние отношения и международные проблемы, включая ситуацию в Ливии. Инцидент в Солсбери произошел в марте 2018 года.

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