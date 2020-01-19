Политика
РБКДжонсон назвал Путину условие для нормализации отношений
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел встречи с Джонсоном и главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Российский президент обсудил с ними двусторонние отношения и международные проблемы, включая ситуацию в Ливии. Инцидент в Солсбери произошел в марте 2018 года.
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с чего всё началось
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что нормализации отношений между странами не будет, пока РФ будет угрожать безопасности Соединенного Королевства и его союзников.ТАСС12:31
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Политика
DPA: Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули международную конференцию по Ливии, которая проходит в воскресенье в Берлине.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков
Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
Происшествия
В Китае произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано в воскресенье в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР.
Политика
Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Барри Тротц, возглавлявший два года назад "Вашингтон Кэпиталз", прокомментировал хет-трик Александра Овечкина в ворота его команды.
Музыка
В Минске дан старт очередному отбору участников на «Евровидение-2020»
В субботу стало известно, уточняет БЕЛТА со ссылкой на информацию телеканала "Беларусь 1", что прием заявок на "Евровидение-2020" завершен.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Армия и оружие
Anadolu: солдаты США в Сирии перекрыли путь российской военизированной колонне
Противостояние российских и американских военных в Сирии — турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что солдаты США, которые находятся в регионе под контролем курдских отрядов народной самообороны, перекрыли 18 января путь российской военизированной колонне, которая пыталась дойти до нефтяных месторождений Румейлан на северо-востоке от города Эль-Хасака.
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Авто
Продлеваем жизнь аккумулятору: реальные способы и 2 мифа
Замедление скорости реакций сказывается и на том, что у батареи уменьшается способность принимать заряд.
Музыка
Мишустин оказался автором музыки двух песен Лепса
Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин является автором музыки двух песен Григория Лепса.
Происшествия
В Тюмени произошел крупный пожар на складе с макулатурой
В Тюмени произошел пожар на складе с макулатурой, который расположен на улице Воронинские горки.
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Гаджеты
Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11
Сотрудники компании Apple разработали новую функцию в бета-версии iOS 13.3.1, которая разрешит отключать чип U1, предназначенный для отслеживания местоположения iPhone 11.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Наука
Рыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии
Общество
В Грузии разругались с США из-за «нашедшей» 5 трлн кубов газа компании
Напомним, американская компания, работающая в Грузии с середины 90-х годов, три года назад заявила об обнаружении огромных запасов газа в объеме 5 трлн кубометров.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально тёплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на 10 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Авто
Компания Tesla показала дизайн нового электрокара
Tesla Motors собирается построить абсолютно новую электрическую модель, выпуск которой будет осуществляться в Китае.
Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Общество
Facebook извинился за оскорбительный перевод имени Си Цзиньпина
В компании Facebook выясняют, почему соцсеть оскорбительно перевела с бирманского языка на английский имя председателя КНР Си Цзиньпина.
Общество
Forbes назвал Бернара Арно самым богатым человеком мира
Самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes стал генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно.
Шоу-бизнес
300 тысяч предложили Дане Борисовой за ночь любви
Накануне один из молодых подписчиков Даны предложил ей провести с ним ночь за деньги. в Качестве гонорара щедрый кавалер предложил кумиру 300 тысяч рублей, так же он готов взять на себя покупку билетов в бизнес-класс и номер в лучшем отеле столицы.